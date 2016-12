Christophe Peruzzo, Direktor des Géant Casino im elsässischen Saint-Louis, muss sein Angebot anders als im übrigen Frankreich gestalten. «Die Billigpreislinie ‹premier prix› verkaufe ich hier nicht gut», erklärt er. Deshalb biete er weniger Billigprodukte an als sonst in den grossen Supermärkten der Kette üblich.

Grund dafür sind die Schweizer Kunden. «Sie interessieren sich für Qualität», fährt Peruzzo fort – der Preis spiele keine grosse Rolle. «Sie kommen, weil sie französische Produkte kaufen wollen und sind ihnen sehr treu.» Die Sprache sieht er dabei nicht als grosse Hemmschwelle. «Wir sind bekannt und schon die Eltern unserer Kunden haben hier eingekauft. Es ist kein Abenteuer, in den Géant zu fahren.» Wenn möglich, bemüht sich Peruzzo, Mitarbeiter anzustellen, die Deutsch oder Elsässisch sprechen. «Aber das ist schwierig, weil sie dann in die Schweiz gehen, wo bessere Löhne bezahlt werden.» Mit 120 Mitarbeitern, 5600 Quadratmetern und 26 Kassen gehört der Géant von Saint-Louis zur mittleren Grösse der Hypermarchés in Frankreich, wie die grossen Supermärkte hier genannt werden.

Schweizer freitags und samstags

Anfang dieses Jahres hat der Supermarktdirektor systematisch die Autokennzeichen auf dem Parkplatz erfassen lassen. «Umgerechnet auf die Woche kommen 30 Prozent der Kunden aus der Schweiz, vor allem aus den beiden Basel», berichtet er. Ihre Haupteinkaufstage sind Freitag und Samstag. Sie interessieren sich hauptsächlich für Fleisch und Charcuterie, Fisch und Meeresfrüchte, Käse, Wein und Alkohol und generell regionale Erzeugnisse, auch frische wie Gemüse und Früchte.

Beim Wein verkauft der Géant am meisten Elsässer Wein an die Schweizer Kunden, gefolgt vom Bordeaux und Burgunder. Beim Fleisch interessieren sie sich neben der Charcuterie, bei der es das typisch französische breite Angebot gebe, für Rind- und Kalbfleisch. Anklang findet weiter die Käsetheke mit regionalen, traditionell hergestellten französischen Käsesorten. Fisch und Meeresfrüchte werden wie in Frankreich üblich täglich angeliefert. «Die meisten Kunden kaufen davon für den sofortigen Verbrauch», sagt Peruzzo.

Er ist überzeugt, dass der grosse Supermarkt für die angrenzenden Quartiere in der Schweiz die Rolle der Nahversorgung übernimmt. «Wir sind nur einen Kilometer von der Grenze entfernt.» Wenn Ende 2017 die 3er-Tramverlängerung in Betrieb genommen wird, erhält der Géant in unmittelbarer Nähe eine Haltestelle. Einen Rush wie in Weil am Rhein bei der Eröffnung der 8er-Tramverlängerung erwartet Peruzzo allerdings nicht. «Mit dem Tram wird es für die Bewohner der angrenzenden Quartiere einfacher, zu uns zu kommen. Sie nehmen dann nicht mehr den Bus.»

Nur wenige grüne Zettel

Vielleicht gebe es auch einige Neukunden, aber generell ist der Direktor dafür, kühlen Kopf zu bewahren. Im Unterschied zu Deutschland erhalten die Kunden die Mehrwertsteuer erst bei Einkäufen über 300 Euro zurück und das sind Einzelfälle. «Ein Caddy, mit dem sie über 300 Euro zahlen müssen, ist schon ausserordentlich gefüllt», sagt Peruzzo. Schlangen wie im Weiler Rheincenter beim Ausstellen der grünen Zettel für die Mehrwertsteuer-Erstattung würde man in Saint-Louis nicht sehen.

Die Mehrwertsteuersätze sind je nach Produkt sehr unterschiedlich und können zum Beispiel 5, 7 oder 20,6 Prozent für Alkohol und Wein betragen. Die grössten Preisunterschiede gegenüber Deutschland sieht der Direktor bei Drogerieprodukten, die dort erheblich günstiger als in Frankreich seien.

Im Eingangsbereich bietet der Supermarkt saisonale Produkte an. Derzeit finden sich dort Lachs und Stopfleber. Trotz der relativ grossen Bedeutung des Tierschutzes in der Schweiz hält dies die Schweizer Kunden laut Peruzzo nicht vom Kauf der französischen Spezialität Foie gras ab.