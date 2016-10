Konkret geht es um jene Gebäude, die das aktuelle Hochhaus, den Bau 1, umgeben. Mit den Gebäuden 68 bis 71 wären jene vier länglichen Bauten betroffen, die in Richtung Rhein ragen und an denen der Weg zur Solitude vorbeiführt. Das ist aber nicht alles. Traut man den Gerüchten, soll das erste Roche-Hochhaus, der Bau 52, abgerissen werden, welcher unmittelbar am Fuss des heutigen Turms steht. Weitere Gebäude, die umstrukturiert werden sollen: 48, 9 und 27. Letzteres stammt noch aus der Feder von Otto Rudolf Salvisberg, jenem Architekten, der dem Design der Roche-Gebäude nachhaltig seinen Stempel aufdrückte und auch das Basler Architekten-Duo stark in ihrer Arbeit beim Pharma-Riesen beeinflusste. Dieses Gebäude beherbergt die Konzernleitung, wurde 1937 erstellt und ist in die Jahre gekommen. Von einem Abriss ist aber nicht auszugehen, vielmehr würde dieser Teil des Roche-Areals saniert.

Die Pläne sind nicht ganz neu. Bereits an einer Pressekonferenz im Jahr 2014 gab Roche erste Gedanken preis, wie sich der Süden ihres Areals dereinst gestalten würde. Darauf verweist Sprecher Karsten Kleine auf Anfrage: «Gemeinsam mit Herzog und de Meuron haben wir in den vergangenen Jahren den Masterplan für das Nord- und Südareal überarbeitet. Um die Entwicklung des Südareals zu planen, werden verschiedene Nutzungsmöglichkeiten geprüft.» Nun scheint sich dieses Anliegen zu konkretisieren, auch wenn Kleine keine Details bekannt geben will. Etwa, ob der Pharmariese weiter in die Höhe wächst oder wie viel der neuerliche Ausbau kosten könnte.

Alte Debatte

Dennoch zeichnen sich einige Charakteristika der Planungen ab: Grundsätzlich sollen die zukünftigen Gebäude weniger dicht beieinanderstehen. «Ein Ziel der Planungen ist eine lockere Bebauung und eine damit verbunden Aufwertung der Solitude-Promenade», sagt Kleine. Damit dürfte die Debatte um die Rheinpromenade neuen Auftrieb erfahren. Seit Jahren streiten sich dort Velofahrer, Jogger und Spaziergänger um die Vorherrschaft des schmalen Wegs. Aus der Präsentation aus dem Jahr 2014 geht hervor, dass rund um den Turm drei Gebäude stehen sollen, der Anteil der Grünflächen würde deutlich grösser. Es scheint, als würde die Wiese vor dem Bau 21 mit der Solitude zusammengeführt. Mit Verweis auf den frühen Stand der Planungen will Kleine aber nicht mehr verraten.