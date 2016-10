«Ladiiiiies and Gentlemen! The best Loop in Town», schallt es von der Rosentalanlage. Es ist Zeit für die Testfahrt. Mike Bauer drückt den grünen Startknopf, der «Burner» beginnt zu schaukeln und drehen, immer höher bis er überschlägt. «Mit dieser Bahn sind wir zum ersten Mal in Basel», sagt Bauer stolz. Sie ist «Chaos mal drei». Am Morgen war jemand vom TÜV da. Alles einwandfrei. Das heisst: Testfahrt und alles polieren. «Dann sind wir fertig.» Bauer ist voller Vorfreude. Setzt sich hinters Mikrofon und übt schon mal die Durchsagen für die Gäste. Er drückt einen anderen Knopf. Flammen schiessen in die Luft: «Zum ersten Mal mit richtigem Feuer. Das wird toll.»

Schausteller sind Perfektionisten

Einen Platz weiter bei der Messe befestigt Axel Rodel mit Draht das Gitter beim Ausgang der «Speed». Der TÜV hatte diese Sicherheitsmassnahme verlangt. «Der Feinschliff ist Chefsache», sagt er. Er wird seine Bahn noch polieren und die Kaugummi-Reste vom Boden kratzen. Wenn das Messeglöcklein läutet, soll alles blitzblank sein: «Nicht umsonst nennt man uns Schausteller, wir möchten etwas präsentieren.»

Auch auf dem Kasernenareal wird geschruppt und geschmiert. Arbeiter liegen unter den Sitzen der «Maximum Energy», polieren, bis alles glänzt. «Es gibt noch viel zu tun», sagt einer. Vor der Geisterbahn nebenan gönnen sich die Arbeiter eine Pause. Das Grusel-Schloss ist schon bereit für Besucher.

Ganz anders die vielen Essensstände und Schiessbuden. «Ich muss noch alles einräumen und abpacken», sagt eine Mitarbeiterin von Herzig-Jonasch. Sie stapelt abgepackte Mässmögge aufeinander, während sie wartet, dass die gebrannten Mandeln abkühlen, damit sie diese in Cellophan-Säckchen verpacken kann. Eine Nachtschicht gebe es nicht. «Bald kommt Hilfe.»

Auch die Schiessbude «Play Cats» ist noch halb leer. Marcel Flammer kommt mit einer Kartonkiste voller Plüschtiere um die Ecke: «Ich muss noch einräumen und sortieren, habe gerade erst angefangen.»