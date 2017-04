Anfang März wurden bei einer Schiesserei im Café 56 an der Erlenstrasse zwei Männer getötet und einer schwer verletzt. Nun konnte ein 41-jähriger Albaner festgenommen werden, welcher verdächtigt wird, in die Tat involviert zu sein, wie die Basler Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Appellationsgericht verfügte drei Monate Untersuchungshaft. Nach wie vor flüchtig ist ein zweiter Tatverdächtiger, welcher auch aus Albanien stammt. Er ist international zur Verhaftung ausgeschrieben.



Durch die Sonderkommission der Kriminalpolizei wurden zahlreiche Personen befragt und Spuren ausgewertet. Ob es sich um eine Abrechnung im Drogenmilieu handle, sei noch nicht abschliessend geklärt.

Laut der Polizei sei die Untersuchung sehr schwierig und umfangreich. Der genaue Hergang der Tat sowie das Motiv seien weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.