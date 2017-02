Zugegeben, manchmal kommt dem Basler auch das Augenwasser, wenn er an diesem «Star Trek»-mässig futuristischen Stahlgebilde in Frenkendorf vorbeihuscht. Ein Bahnhof wie aus einer Architekturzeitschrift. Neid blitzt auf, wenn man an geraniengeschmückten, gepflegten Bahnhofgebäuden in Hinterdupfligen durchrauscht. Da denkt der Basler zurück an den Bahnhof SBB, dessen Fassade von Tauben verziert, dessen Eingang von Pennern geschmückt und dessen Inneres von Kanalisationsgerüchen durchzogen ist.

Wie leicht wäre es da, sich wie andere Schreiber in dieser Stadt zu empören ob dieser Versifftheit. Doch da schlägt eben der provinzielle Hintergrund dieser Kollegen voll durch. Ein Grossstadtbahnhof ist kein Ort der stillen Sauberkeit, der steifen Spiesser und des biederen Bünzlitums. Er ist ein Ort, den man so schnell wie möglich verlässt, um die Schönheit der darum herumliegenden Metropole zu geniessen. In einer Stadt hängt man nicht wie in Sursee oder Baden mit dem Töffli am Bahnhöfli herum, trinkt Bier und fühlt sich cool dabei.

Wer einmal im Pariser Gare de l’Est angebettelt wurde, in der Gare Montparnasse von sturmgewehrschwingenden Fallschirmjägern drohend angestarrt oder in Milano Centrale von einer Horde aggressionsbeschwingter Fussballfans angepöbelt wurde, der weiss, wovon hier die Rede ist. Das ist eben auch Teil dessen, was man in Stadtentwicklerkreisen gerne «Urbanität» nennt. Die besteht nicht nur darin, Latte macchiato zu schlürfen, an Ruccolablättchen zu lutschen und proseccobeschwingt auf höllisch teuren rotbesohlten Stöckelschuhen in den nächsten Club zu torkeln.

Wo man stattdessen den Kaffee mit Pulver aus der Dose anrührt und in Arbeitsschuhen in die allenfalls noch vorhandene Dorfbeiz schlendert, da hat man halt nette Bahnhöfe, um die lokale Identität zu pflegen.

«S Baselbieterlied vo de Bahnhöf»

Das Land glänzt nicht nur mit seiner Idylle, es wartet auch mit ansprechenden Bahnstationen auf.