12 814 Schülerinnen und Schüler in 845 Klassen des dritten Primarschuljahrs an 449 Schulen absolvierten den sogenannten Check P 3. Geprüft wurden Deutsch und Mathematik. Zudem wurden die Kompetenzen der Schüler des sechsten Primarschuljahrs (Check P6) gemessen. Da machten 11 375 Schüler in 727 Klassen an 391 Schulen mit. Im Kanton Solothurn nahmen rund die Hälfte der Schüler teil; der Test war noch nicht obligatorisch. Die Rückmeldungen der Check-Resultate erfolgten «adressatengerecht» und seien «datenschutzrechtlich geregelt», hiess es an der Medienkonferenz. Das heisst: Die Lehrperson erhält die individuellen Resultate ihrer Schüler. Die Schulleitung bekommt die Resultate ihrer Schule zu sehen, und die Bildungsdepartemente erhalten einen Kantonsvergleich. (SDA)