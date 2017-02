Die grünen Flixbusse, die regelmässig in Basel halten, werden vielleicht bald von silbrigen abgehängt. Die Firma Domo Reisen mit Sitz in Glattbrugg ist nämlich bereits einen Schritt weiter als Flixbus. Sie hat beim Bundesamt für Verkehr BAV Gesuche für drei Strecken innerhalb der Schweiz eingereicht und geht davon aus, dass die Konzessionen im Sommer vorliegen. «Dann können wir die Strecken ab Dezember bedienen», sagt Patrick Angehrn, der Leiter des Linienbusverkehrs bei Domo Reisen.

Basel spielt bei den Plänen von Domo Reisen eine zentrale Rolle. Zwei Verbindungen starten in der Stadt. Die Busse fahren einmal pro Tag am frühen Morgen in sechseinhalb Stunden nach Chiasso oder Brig und am Nachmittag zurück. Mit einmal Umsteigen kommt man nach Genf, und auch in die Ostschweiz gibt es Verbindungen ab Basel: «Allerdings sind nach St. Gallen die Umsteigezeiten in Zürich etwas länger», sagt Angehrn.

Wer mit dem Bus reist, ist sowieso meistens länger unterwegs als mit dem Zug – vor allem auf langen Strecken. Auf dem Weg nach Chiasso hält der Bus elf Mal.