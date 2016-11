Hafen ist Gewerbe vorbehalten

Mit dem Projekt «Lorin goes Help for Refugees» stosse sie grundsätzlich auf offene Ohren – auch beim Kanton Basel-Stadt, sagt Wili. Das Problem sei, dass die Schweizer Rheinhäfen das 44 Meter lange Frachtschiff nicht im Hafen möchten, ausser für ein paar Ausnahmen wie zum Beispiel «Lorin’s Promenade through the Art Basel 16» diesen Sommer.

Wili hat schon mehrere Gesuche für einen Liegeplatz am Hafen gestellt und immer wieder Absagen erhalten. «Wir können ihr keinen langfristigen Liegeplatz zur Verfügung stellen», sagt Simon Oberbeck, Mediensprecher der Schweizerischen Rheinhäfen. Der Grund für die Absage ist immer derselbe: Die Häfen seien der gewerblichen Grossschifffahrt vorbehalten.

In einem Email an Wili, das der bz vorliegt, wird Hans-Peter Hadorn, der Direktor der Rheinhäfen noch deutlicher: «Gerne halte ich noch einmal fest, dass es im gesamten Hafengebiet der SRH keine Möglichkeit eines dauernden Liegeplatzes für die MS Lorin gibt. Bitte bemühen Sie unsere Mitarbeitenden nicht mehr in dieser Frage.»

Wili sucht deshalb seit bald einem halben Jahr zusammen mit den Verantwortlichen beim Kanton nach alternativen Anlegestellen am Basler Rheinufer. «Ein riesiger Aufwand für alle Beteiligten», sagt sie. Vor allem weil alle Instanzen, die das Gesuch behandeln, zum Schluss kämen, dass die beste Lösung für die «Lorin» im Hafenperimeter schon bereitliege. «Im Gegensatz zu den Schweizerischen Rheinhäfen läuft mein Projekt beim Kanton auch unter Gewerbe», sagt Wili.