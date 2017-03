Ruhe fürs Blaulicht

Polizei und Sanität bilanzierten hingegen eher wenig Arbeit an der diesjährigen Fasnacht, dies wie bereits im Vorjahr. Einsätze gab es unter anderem bei einem guten Dutzend Streitereien und Handgreiflichkeiten, wie das Sicherheitsdepartement in seiner Bilanz am Donnerstag mitteilte.

Zudem wurden vier (Vorjahr: sieben) Larven und drei Trommeln (drei Piccolos) als gestohlen gemeldet. Daneben wurden zehn (neun) weitere Diebstähle zur Anzeige gebracht. Vorübergehend mussten sich Freunde und Helfer auf dem Posten auch um 25 (18) Kinder kümmern, denen im Trubel ihre erwachsene Begleitperson abhanden gekommen war.

Etwas länger auf dem Posten blieb ein (Vorjahr: vier) Trunkenbold, der dort seinen Rausch ausschlafen musste. Auch bei den 57 (46) Fasnachtseinsätzen der Sanität ging es öfters um übermässigen Alkoholkonsum. Für den Fasnachtsbetrieb aus dem Weg geräumt hat die Polizei überdies insgesamt acht (zwölf) Autos und 246 (231) Velos. (sda)