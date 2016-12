Der Baselbieter Polizeikommandant Mark Burkhard sagt, es brauche neue Waffen, weil Terroristen oft Schutzwesten trügen und auf grössere Distanzen bekämpft werden müssten.

Ich kenne keine Situation, in der ein Terrorist sich mit einer Weste schützte. Zu den grossen Distanzen: Das ist ein Standardargument der Aufrüstungsbefürworter. Häuserkämpfe und Feuergefechte über Hunderte Meter sind aber gerade in Städten illusorisch. Das ist bisher nur einmal im Ansatz vorgekommen: Beim Anschlag auf «Charlie Hebdo» in Paris. Jetzt nimmt man dieses Attentat als Referenz, obwohl es seither in dieser Form nicht mehr vorgekommen ist. Weder im Pariser Club Bataclan noch in Brüssel oder Nizza.

Aber das Szenario könnte sich wiederholen.

Das lässt sich nicht ausschliessen. Aber ob es wahrscheinlich ist, ist eine andere Frage. Die Terroristen haben Fantasie und gehen immer wieder anders vor. Sie agieren etwa vermehrt als Einzeltäter und ohne Sprengstoff, bewaffnen sich stattdessen mit gewöhnlichen Haushaltsgeräten. Darum ist es auch schwierig, die nächste Eskalationsstufe vorherzusehen.