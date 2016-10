Merke: Musst Du Deine Kernbotschaft erklären, dann hast Du ein Problem. Diskutiert wird höchstens darüber, dass sich Bernasconi bei dem verschämten Schmutz etwa so geschickt anstellt wie Dustin Hoffman, als er im Klassiker «Die Reifeprüfung» zum ersten Mal seine Mrs. Robinson küsst.

Die raffinierte Doppelbödigkeit des Machwerks wird nur den Eingeweihten klar, hier küsst man im Freienhof an der Freien Strasse, also mehr Freiheit geht doch nicht. Man ist so frei, auch stativ-frei zu filmen, entsprechend ruckelt das Filmchen auch wie «The Blair Witch Project». Und nein, das ist weder künstlerisch wertvolle Kameraführung noch «art nouveau», das ist einfach nur talentfrei.

Erst küssen, dann Fellatio

Nun haben die Grünliberalen also ihre Medienpräsenz und legen sofort noch einen drauf. Und tanzen den Niveau-Limbo mit noch tiefer gelegter Stange. Mit dem neusten Werk unter dem Titel «d’Martina bloost für d’Zuekunft». Nein, keine Angst, sie tut nicht, was zu befürchten wäre. Es geht irgendwie um Windenergie. Oder die Filmer haben einfach zu viel gekifft. Auf alle Fälle ist man so frei, sich definitiv auf dem intellektuellen Niveau der Kuppelshow «Bachelor» zu tummeln.