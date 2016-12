Kaum begonnen, schon zerronnen. Das Jahr 2016 neigt sich rasant dem Ende entgegen. Schon bald ist es wieder Zeit für gute Vorsätze und neue Anfänge.

Doch zuvor wird das alte Jahr gebührend verabschiedet und das neue eingeläutet. Glanzlicht der Feiern in der Region ist auch dieses Jahr wieder das imposante Feuerwerk über dem Rhein in Basel. Dank finanzieller Unterstützung des Bijoutiers Michele Parini wird es nun bereits zum 17. Mal für Zuschauer von nah und fern den Basler Nachthimmel erhellen und so das neue Jahr begrüssen. Ein Spektakel für Gross und Klein, das um 0.30 Uhr beginnen wird.

Besinnliche Feier beim Münster

Die Stadt startet ihre Neujahrsbegrüssungen jedoch schon vor Mitternacht. So beginnt um 23.30 Uhr die traditionelle Silvesterfeier auf dem Münsterplatz. Dort wird der Stadtposaunenchor für einen ruhigen und besinnlichen Jahresausklang sorgen. Dabei wird das alte Jahr mit den grossen Glocken des Martinsturms ausgeläutet, bis um Mitternacht schliesslich alle Glocken der Stadt miteinstimmen und so das neue Jahr einläuten. Eine Viertelstunde nach Mitternacht findet im Münster der traditionelle Neujahrsgottesdienst statt.

Doch auch für diejenigen, welche die besinnliche Feier nicht besuchen, bietet die Stadt etwas: Denn von 23 bis 1 Uhr schenken die Veranstalter am Rheinufer bei der Mittleren Brücke im Kleinbasel und bei der Johanniterbrücke Glühwein aus – und das gratis. Die zwei Getränkeausgabestellen befinden sich hinter dem Hotel Les Trois Rois und vor der Cargo-Bar. Somit ist auch für das kulinarische Wohl und festliche Stimmung gesorgt.

Die Basler Kantonspolizei rechnet mit Tausenden Besuchern auf den Strassen der Stadt. Dabei bittet sie jene Besucher, die den Silvester ausgelassen feiern möchten, sich am Rheinufer einzufinden, wie sie in einer Mitteilung schreibt. So will die Polizei die Ruhe und Besinnlichkeit auf dem Münsterplatz gewährleisten.

Big-Bang-Party nicht mehr in Basel

Nicht stattfinden wird dieses Jahr allerdings die berühmte Big-Bang-Party in der St. Jakobshalle. Nachdem die Besucherzahlen Jahr für Jahr sanken, entschlossen sich die Veranstalter, die Party dieses Jahr nicht in Basel durchzuführen. Auf der Website verkünden die Organisatoren, dass sie sich «einzig und allein auf den Standort Bern konzentrieren». Und das mit Erfolg: Um Viertel nach zwölf steht dort der britisch-norwegische Star-DJ Alan Walker hinter dem Mischpult. Der 19-Jährige hat sich vor allem mit seinem Megahit «Faded», der Ende 2015 erschienen ist, einen Namen gemacht. So läutet Alan Walker nicht nur in Bern, sondern auch in Zürich das neue Jahr ein: An der Maagic New Year’s Eve Party in der Maag Music Hall wird der DJ ebenfalls auflegen. Es werden wohl einige tanzwütige Basler nach Zürich und Bern pilgern.

Doch auch bei uns in der Region wird gebührend gefeiert. Die bz-Redaktion hat die besten Events für Sie herausgesucht, die das neue Jahr einläuten.

Was läuft am Silvesterabend in der Stadt?

Silvesterkonzert im Musical Theater