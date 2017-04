Rampass ante portas: Eine Stadt sieht sich als Bauernopfer

Sie trinken, kiffen, spicken Pillen und verwüsten unsere Stadt: Die Basler Staatsanwaltschaft hat eine schwere Baselbieterphobie.

In Basel steigt die Zahl der Gewaltdelikte, weil sich Baselbieter – trunken von zahllosen Dosen Billigbier auf ihrer S-Bahn-Fahrt – in der Stadt aufführen wie weiland die Kreuzfahrer nach der Erstürmung Konstantinopels. Und dann fliessen erbrochenes Discounter-Gebräu und Blut in braun-rötlichen Bächlein in die granitgepflästerten Strassengräben. So in etwa präsentierte die Basler Staatsanwaltschaft letzte Woche die Lage.

Basel, der Hort der schöngeistigen Museumsgänger und der theatersüchtigen Humanisten, eine Geisel der prügelnden Horden, die von Buckten und Pratteln in die alte Stadt am Rheinknie einfallen? Im Baselbiet hat diese Erklärung für einige Erheiterung gesorgt, liegt doch Basel schon seit mehr als 2000 Jahren hier und das Umland ist auch nicht im letzten Jahr gebaut worden.

Aber zum Lachen ist das eigentlich nicht. Erstens: Gewalt ist nicht lustig. Zweitens, weil sich einmal mehr zeigt: Wenn ein Baselbieter Spass haben will, müssen die Städter dafür bezahlen. Zum dritten aber, und das ist dramatisch, sind die Städter offenbar nicht einmal mehr in der Lage, eine Prügelei anzuzetteln, ohne sich dafür externe Berater holen zu müssen.

Früher, in der guten alten Zeit, war Basel mitnichten gewaltfrei, aber es war heimisch produzierte Manneskraft, die für den samstagabendlichen Polizeieinsatz sorgte. Wenn die Hafenarbeiter im «Schiff» eine Glopferey veranstalteten, wenn im «Braunen Mutz» die Rugeli tief flogen und im «Alte Schluuch» der Schangi dem Werni Ranzeschnitte gab, dann war das Gewalt von Baslern für Basler in Basel. Geschlichtet durch einen Satz Hosespannis mit dem Gummibängel vom wackeren Schugger Faesch.

Heute haben wir dagegen ein sozio-kulturelles Problem aufgrund der mediterranisierten Nutzung des öffentlichen Raumes durch Jugendliche mit Agglomerationshintergrund. Oder so.