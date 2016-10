SP-Wähler wählen gerne fremd. Sie legen zwar die SP-Liste ein, streichen darauf aber Kandidaten durch und ersetzen deren Namen durch Kandidaten anderer Parteien. Insgesamt 22 853 Stimmen haben die Genossen bei den Wahlen vom Sonntag so verteilt, etwas mehr als die Hälfte davon an Vertreter des Grünen Bündnisses, den Rest an die bürgerliche Konkurrenz. Im Gegenzug haben SP-Politiker knapp 13 000 Stimmen von Wählern anderer Parteien erhalten – was aber dennoch einen Netto-Panaschierverlust von 9200 Stimmen ergibt.

Richtig eingesetzt, hätten sich diese ins bürgerliche Lager verschenkte Stimmen in drei zusätzliche Grossratssitze und damit in die faktische Mehrheit im Parlament ummünzen lassen – denn bei der Verteilung der Restmandate in den Wahlkreisen hat das bürgerliche Lager, insbesondere die FDP, stark profitiert. Beispiel Grossbasel West: Dort fehlten der SP 594 Stimmen, um den letzten der vier verteilten Restsitze zu ergattern. Wenn nur schon zehn Prozent der 5020 verschenkten SP-Stimmen in diesem Wahlkreis an eigene statt fremde Politiker gegangen wären, wäre nun SP-Kandidatin Alexandra Dill gewählt und FDP-Grossrat Christian Moesch hätte die Wiederwahl nicht geschafft.

Auch im Kleinbasel, wo die SP-Wähler 4637 Politiker anderer Parteien auf ihre Listen schrieben, hätte knapp die Hälfte dieser vergebenen Stimmen gereicht, um FDP-Grossrat Peter Bochsler den Sitz wegzuschnappen und Michaela Seggiani in den Rat einziehen zu lassen.

444 Stimmen fehlten

Mit diesen zwei zusätzlichen Sitzen wäre Rot-Grün auf 50 Sitze im Grossen Rat gekommen. Zählt man noch das dritte, knapp verfehlte Restmandat im Wahlkreis Grossbasel Ost hinzu, wo dem Grünen Bündnis 444 Stimmen auf den Sitz der LDP fehlten, wäre sogar eine absolute Mehrheit möglich gewesen. Insbesondere, weil das Restmandat im letzten Wahlkreis Riehen zwar auch knapp vergeben wurde, jedoch auf Kosten der LDP der GLP zugerechnet wurde, was an der Sitzzahl von Rot-Grün nichts geändert hätte.