Für den Bundesrat ist der Handlungsbedarf gross. Es geht um nichts weniger als die Sicherheit des Landes und der Bevölkerung. Die Lage wird als ernst beurteilt. Mit einer Entspannung sei in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Es bestehe eine «erhöhte Terrorbedrohung», betont die Landesregierung bei jeder Gelegenheit. Ihre Schlussfolgerung: Es brauche unbedingt das neue Nachrichtendienstgesetz (NDG), über das die Schweiz am 25. September abstimmt.

Mit diesem soll der Nachrichtendienst zusätzliche Möglichkeiten erhalten: In begründeten Fällen sollen die Agenten etwa Telefongespräche abhören und Internetaktivitäten überwachen können. Heute sind dem Nachrichtendienst rechtlich die Hände gebunden.

Schon heute sammelt der Nachrichtendienst fleissig Informationen und wertet diese aus. So soll die Schweiz vor Terrorismus, Spionage und Cyberattacken geschützt werden. Woran die Mitarbeiter genau arbeiten, ist ein Geheimnis. Klar dagegen ist: Der Nachrichtendienst arbeitet nicht nur zentral von Bern aus – er ist auch mitten unter uns, in Basel oder in Liestal. 12,4 Millionen Franken pro Jahr fliessen derzeit an alle Schweizer Kantone. Erst letztes Jahr hat der Bundesrat zur Terrorbekämpfung die Mittel für die Kantone um vier Millionen Franken aufgestockt.

Sieben Stellen allein in Basel

Baselland erhält 400 000 Franken vom Bund, 100 000 Franken mehr als vor der Aufstockung. Zum Vergleich: Der höchste Beitrag fliesst mit 1,9 Millionen Franken an Stadt und Kanton Zürich. Die Baselbieter Polizei arbeite selbstverständlich eng mit den entsprechenden Bundesstellen zusammen, erklärt Adrian Baumgartner. Auf Einzelheiten will der Sprecher der Sicherheitsdirektion nicht eingehen. Alles streng geheim. Laut Gesetz muss die Kantonspolizei dem Nachrichtendienst «unaufgefordert und ohne Verzug» berichten, wenn sie etwa Informationen über Aktivitäten von Personen oder Gruppierungen mit rassistischem oder gewalttätig-extremistischem Hintergrund hat.