Nun haben die Spekulationen ein Ende. Am Donnerstag präsentierten Lukas Engelberger (BS) und Thomas Weber (BL) das detaillierte Konzept der gemeinsamen Spitalgruppe von Unispital Basel (USB) und Kantonsspital Baselland (KSBL). Die bz führt durch die umstrittensten Punkte:

Die Rolle der Kantone

Als Rechtsform haben die Regierungen die gemeinnützige Aktiengesellschaft gewählt, weil diese den Plänen der Kantone am besten entgegenkomme, sagte Engelberger. Insbesondere, wenn es darum gehe, die Trägerschaft der Spitalgruppe noch breiter abzustützen. Basel-Stadt und Baselland sollen in diesem Konstrukt Mehrheitsaktionäre mit einem Anteil von gemeinsam mindestens 70 Prozent bleiben. Als weitere mögliche Eigner nannte Engelberger die Nachbarkantone Aargau und Solothurn, daneben seien aber auch andere – öffentliche oder zumindest gemeinnützige – Trägerschaften denkbar.

Diese Lösung wurde in ersten Reaktionen mehrheitlich begrüsst, doch von links kommt Widerstand. Für die Gewerkschaft VPOD ist die Gründung einer AG «unhaltbar». International tätige private Spitalkonzerne würden nur darauf warten, auf dem lukrativen Schweizer Gesundheitsmarkt einzufahren. Eine «gemeinnützige» Tochtergesellschaft sei schnell gegründet.

Eine weitere Debatte zur Partnerschaft auslösen wird das geplante Beteiligungsverhältnis an der AG. Die Regierungen haben sich auf eine paritätische Stimmkraft geeinigt. Dies, obwohl (Stand Ende 2015) Basel-Stadt rund 70 und Baselland nur 30 Prozent an Eigenkapitalwerten in die Spitalgruppe einbringt. Die Kritik liess nicht lange auf sich warten. Für die Basler Grünen ist es «unverständlich», dass das Stimmenverhältnis zwischen den beiden Kantonen gleich sein soll. Noch drastischer die Reaktion der LDP, der Partei des Basler Daigs: Sie verknüpft ihre Zustimmung zur Spitalgruppe zur Haltung des Baselbiets zur Finanzierung der gemeinsamen Universität.

Engelberger verteidigt die paritätische Mitbestimmung. Diese ermögliche eine echte Partnerschaft und sei für das Gedeihen der Spitalgruppe besser. In einem Modell mit Mehr- und Minderheitsaktionären trage jeder Verwaltungsrat den Hut seines Eigners – also von Basel-Stadt oder von Baselland –, anstatt dass er sich unabhängig von seinem Wohnort für das Wohl des Unternehmens einsetze, argumentiert Engelberger. Thomas Weber argumentiert ähnlich: In der Region Basel werde es auf lange Sicht kein Unispital ohne KSBL geben – und umgekehrt. Deshalb mache es Sinn, dass die Mitbestimmungsrechte gleich seien, sagt Weber und fügt den entscheidenden Satz an: «Eine Minderheitsbeteiligung hätte im Baselbiet politisch keine Chance.»

Die Finanzen

Engelberger und Weber rechnen damit, dass die Spitäler mindestens 73 Millionen Franken pro Jahr einsparen können, sobald die Transformation zur Spitalgruppe 2026 abgeschlossen ist. 58 Millionen allein seien durch Synergien im medizinischen Kerngeschäft herauszuholen. Gemeint ist damit vor allem die klare Verteilung der Angebote auf die vier Standorte. Diese Berechnungen seien zudem konservativ. Optimistischere gingen von Einsparungen von bis zu 100 Millionen pro Jahr aus.

Weber betonte allerdings: «Dies ist keine direkte Entlastung für die Kantone.» Tatsächlich werden die Einsparungen dort auf lediglich 10 Millionen Franken beziffert, 3,5 Millionen für Basel-Stadt und 6,5 für Baselland. 6 Millionen des Baselbieter Spareffekts entfallen auf den Abbau im Notfallbereich. KSBL-Verwaltungsratspräsident Werner Widmer verwies zudem darauf, dass die Spitäler ihre Einsparungen der ersten Jahre für die Aufbaukosten der Spitalgruppe benötigten. Diese stemmen die Spitäler denn auch ohne Kantonshilfe. Die Verbesserung des Selbstfinanzierungsgrades soll dazu führen, dass die Spitalgruppe auch Betrieb und Investitionen selbst finanzieren kann. Kantonssubventionen wird es keine geben.