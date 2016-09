Geplant sind Wohnungen und Studios für rund 80 Studis. Bis vor kurzem harzte es wegen Kommunikationsproblemen zwischen WoVe und IBS offensichtlich noch etwas. Doch jetzt sind diese Probleme ausgeräumt, man wurde handelseinig. Bei der WoVe freut man sich riesig über diesen Durchbruch.

In einer Antwort auf eine Interpellation von SP-Grossrätin Sarah Wyss zur Wohnungsknappheit bei Studierenden schreibt der Regierungsrat, dass IBS und WoVe bei der Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum zusammenarbeiteten. Der Kanton ist sehr daran interessiert, dass Studierende und junge Menschen in Ausbildung gute Bedingungen in Basel vorfinden, um ihre Ausbildung zu absolvieren. Dazu gehört auch, dass in Basel als Universitätsstadt ein ausreichendes Angebot an geeignetem Wohnraum für Studierende und junge Menschen in Ausbildung zur Verfügung steht. IBS und die WoVe arbeiten seit vielen Jahren zusammen.