Die Stadtdrogerie Hildegard schloss am Samstag nach 24 Jahren. Pikant: Balthasar Settelen, Präsident von Pro Innerstadt, die sich für eine Vielfalt an Geschäften einsetzen, ist auch einer der Vorgesetzten der Zunft zu Hausgenossen. Die Stadtdrogerie war in einem Haus ebenjener Zunft eingemietet.