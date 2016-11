Stadtkinder ticken anders

Das ist typisch Stadtkinder! Jetzt fliegen da so hübsche Traktor-Ballone in der Luft, aber nein, die Kids wollen lieber den Bagger – oder noch besser, den Helikopter. Diese Erfahrung macht Freddy Künzler vom Spielwaren- und Ballonstand am Barfüsserplatz. Wichtig ist für ihn aber, dass der Laden läuft. Und das tut er. Ausserdem: «In Sissach haben wir sehr viele Traktoren verkauft.» Voilà, da haben wirs: Auf dem Land wissen die Kids eben noch, welche Fahrzeuge fürs Land wirklich wichtig sind.