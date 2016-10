Viele wollen ihn. Fünf könnten ihn haben. Nur eine kriegt ihn. Den achten Basler Pop-Preis des RFV. Er soll eine Band aus der Region bekannter machen, ihre nationale und internationale Karriere anstossen. Letztes Jahr überzeugten die Newcomer Serafyn die Jury. Seither ist die Gruppe zu Gast auf Bühnen im In- und Ausland.

Dieses Jahr hat das 60-köpfige Jury-board fünf Bands nominiert. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Unter ihnen sind altbekannte und unbekanntere Namen. Ihre Musik ist sanft und sphärisch, tanzbar leicht oder laut und hart. Schlagzeug und eindringliche Stimmen; Synthesizer und E-Gitarren. Sie alle haben das Zeug, den achten Basler Pop-Preis abzustauben.

Zwei zum zweiten Mal dabei

Anna Rossinelli hat sich mit ihrer Teilnahme am Euro Vision Song Contest einen Namen gemacht. Seither sind fünf Jahre vergangen, das Trio hat Neues ausprobiert, einen eigenen Stil gefunden und darf jetzt auf den Pop-Preis hoffen.

Nicht zum ersten Mal nominiert ist Bleu Roi um Songwriterin Jennifer Jans. Noch bevor ihr erstes Album erscheint, hat die Synth-Pop-Band die Chance, für ihr Schaffen ausgezeichnet zu werden.

Klaus Johann Grobe ist die einzige nominierte Gruppe, die deutsch singt. Dass es damit auch international funktionieren kann, haben die drei jungen Männer bereits gezeigt.

Mit Schammasch aus dem Baselbiet ist auch eine Metalband unter den Nominierten. Die vier Musiker haben gerade zwei Jahre in ihr Triple-Album investiert. Kritiker sind begeistert.

Dann wären da noch die Oldies unter den Nominierten: The Lombego Surfers. Ihre Musik ist zeitlos. Der Beweis dafür liefert die Band selbst. Auch nach über 25 Jahren sind sie noch im Geschäft und zum zweiten Mal für den Pop-Preis nominiert.

Wer die Trophäe und den Gewinn von 15 000 Franken nach Hause nimmt, entscheidet die Jury am 9. November in der Kaserne. Dann wird auch bekannt gegeben, wer den Publikumspreis gewonnen hat. Diesen vergibt der RFV zusammen mit der bz. Auf unserer Website können Sie für Ihre Lieblingsband abstimmen und so dafür sorgen, dass Ihr Favorit am Schluss die Nase ganz vorne hat.

Die bz porträtiert die Nominierten in loser Folge. Das Voting läuft bis am 9. 11.

Hier können Sie abstimmen!