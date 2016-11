Das erklärte Ziel ist klar: Mit der vom Bund seit Jahren propagierten Fachkräfteinitiative soll das Inländerpotenzial besser genutzt werden. Familie und Karriere sollen besser vereinbar werden. Ältere Arbeitnehmer und Frauen sollen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Positiver Nebeneffekt: Die Zuwanderung in die Schweiz könnte gedrosselt werden. Und das wiederum könnte den Druck bei der Umsetzung der SVP-Masseneinwanderungsinitiative mildern.

Die Medaille hat aber auch eine Kehrseite: So kommt eine neue Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz im Auftrag der Anlaufstelle für Sans-Papiers zum Schluss, dass eine komplette Umsetzung der Fachkräfteinitiative Folgen hat, «die den Erwartungen der Politik diametral entgegenlaufen». Denn die Erhöhung des Arbeitspensums von gut qualifizierten Frauen würde demnach zu einer massiv höheren Nachfrage nach Haushaltshilfen führen – meist niedrig qualifizierte Arbeitskräfte.

Diese Arbeitskräfte seien schon heute vielfach Migrantinnen und SansPapiers, betont nun die Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel. Jeder zweite Sans-Papiers soll sein Auskommen in Privathaushalten verdienen. Die Schätzungen der Studie zeigten, dass es mit einer Umsetzung der Fachkräfteinitiative «bedeutend mehr» würden. Die Studie konzentrierte sich auf gut ausgebildete Schweizerinnen. Würde nur bei der Hälfte von ihnen die Fachkräfteinitiative greifen, ergäbe sich ein zusätzlicher Bedarf von rund 4900 Vollzeitstellen im Bereich der Hausarbeit, meldete kürzlich die «Schweiz am Sonntag». In der Diskussion um die Initiative würden aber die «meist von Frauen

still und unbezahlt erledigten Arbeiten im Betreuungs- und Hausarbeitsbereich vergessen – Arbeiten, die unverzichtbar sind».

Sans Papiers anerkennen

Für Pierre-Alain Niklaus ist klar: Erstens müsse der Bereich der Hausarbeit gesellschaftlich aufgewertet werden, zählt der Präsident der Anlaufstelle für Sans Papiers auf. Zweitens sei es unerlässlich, jene Sans-Papiers, die bereits hier leben und in privaten Haushalten arbeiten, zu «regularisieren». Und drittens müssten erleichterte Zulassungsbedingungen für diesen Arbeitssektor für Migrantinnen aus Drittstaaten geschaffen werden. So solle auch für die Zukunft eine pragmatische Lösung sowohl für die Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen als auch für ihre Arbeitgeberinnen zu erreichen sein. (bz)