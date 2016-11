Mit grösster Sorgfalt nimmt Belinda Bihari den schwarzen Marzipan-Baslerstab in die Hand. Er ist dünn wie Papier, aber dennoch stabil. Vor ihr steht eine vierstöckige Torte, mit weisser Spitze. In der untersten Schicht stecken bereits 15 Baslerstäbe. Sie bestreicht den Sechzehnten mit Speise-Leim und setzt so die Reihe der Stäbe fort, die den Tortenboden wie ein Leuchtkranz umringen.

Die Torte ist aussergewöhnlich, aber dennoch sticht sie kaum aus ihrem Umfeld hervor. Denn alleine an Biharis Stand sind sechs verschiedene Backwerke ausgestellt. Blau, vierstöckig, mit weissen Blüten, die über die einzelnen Schichten herabfliessen. Gelb-grau mit Schleife, zuoberst dekoriert mit einem putzigen Elefanten, der eine Fahne schwenkt.

Bevor die Schokolade schmilzt

Bihari ist bei weitem nicht die Einzige, die ihre Kreationen an der gestern gestarteten Sweet and Cake Messe in Basel ausstellt. Über 20 Aussteller präsentieren noch bis am Sonntag ihre Kunstwerke.

Darunter auch Wencke Schmid, die den Stand neben Bihari besetzt. Hinter ihr steht eine grosse, bronze-farbene Kugel, die einen Durchmesser von einem halben Meter hat. Sie wird von einem weissen Tuch umhüllt, welches Falten wirft, und unter der Kugel zusammengenommen ist. Davor liegen Blätter, in herbstlichen Farben. Auf der Kugel sitzt eine Eule und starrt den Besucher an. Schmid betrachtet ihr Werk, denn es ist ihr ganzer Stolz. «Früher produzierte ich halbrunde Torten, es war klar, dass ich die Kugel irgendwann vervollständigen musste», erklärt sie. Es sei die erste Kugeltorte dieser Grösse. «Es ist etwas schwierig, da die Schokolade immer wegschmilzt», lacht sie. Der Aufwand und die Stunden hätten sich aber auf jeden Fall gelohnt, erklärt sie.

Schmid betreibt ein Tortengeschäft, in dem sie Kreationen aller Art herstellt. Dabei ist ihr vor allem auch der Stil wichtig. «Ich schaue, dass die Farben meiner Torten gerade im Trend sind, oder einem einheitlichen Design entsprechen.» Für gewisse Werke arbeitete Schmid auch schon mit ausgebildeten Modedesignern zusammen.

Leckereien aller Art

Bihari hingegen, setzt eher auf eigene Erfahrung. Als Mutter dreier Kinder backte sie Geburtstagskuchen um Geburtstagskuchen. Dabei wurden die Wünsche der Kinder immer ausgefallener, und die Fähigkeiten der Baselbieterin immer besser. «Meine Kollegen schlugen vor, die Torten zu verkaufen – und das tat ich dann auch.» Obwohl sie mit Kinder-Geburtstagstorten begonnen hat, liebt Bihari das Elegante und das Moderne. «Wenn ich frei designen darf, dann erkennt man schon meinen Stil. Ich mag es schlicht und schön», erklärt sie.

Jedoch sind nicht nur Kuchen und Torten an der Messe ausgestellt, sondern allerlei Süssigkeiten und Leckereien. Auch Ella Waldmanns Stand bietet ein besonderes Sortiment. Passend zum Produkt, wird man sommerlich von einer grossen Plastikpalme begrüsst: Waldmann verkauft Glacé. Das Spezielle daran: All ihre Sorten sind laktosefrei.

Dieses stellt die Baslerin seit einigen Jahren bei sich zu Hause her. Die Idee entstammte aus einer Not. Denn als ihrem Sohn Laktoseintoleranz diagnostiziert wurde, wurde ihre Stärke als Mutter auf die Probe gestellt: Kaum ein Detailhändler verkauft laktosefreies Glacé. Daraufhin stellte sich Waldmann kurzerhand selbst in die Küche und fing an, eigenes Glacé für ihren Sohn zu produzieren. Und dieses möchte sie nun niemandem vorenthalten: «Glacé soll für alle sein.» Dabei setzt Waldmann neben den bekannten Sorten, wie Schokolade und Erdbeer, auch auf etwas ausgefallenere Stile. Unter dem Namen «Hipster-Sorten» verkauft sie Matcha Green Tea- und Chai Tea-Eis. Passend zur Jahreszeit gibt es Zimtstern-Glacé. «Ich kann aus allem eine Eissorte machen», sagt sie stolz.

Neben den aufwendigen Unikat-Produktionen trifft man auch auf bekanntere Namen: Dunkin Donuts und Yumm Cupcakes sind ebenfalls vertreten und versüssen den Gästen mit Gratisproben den Besuch. Denn die aufwendigeren Kreationen, sind ja beinahe zu schön, um verspeist zu werden.