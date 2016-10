Deutliches Bild

Was Nägelin aber bisher nicht sagte: Er hat längst eine Meinung zur Selbstbestimmungsinitiative. Auf der Online-Politikplattform vimentis.ch hat er klar Stellung bezogen. Insgesamt 66 Fragen beantworteten die Regierungskandidaten für die Wahlhilfe, welche Vimentis im Auftrag der bz erstellte.

Punkt 23 lautet: Das Schweizer Gesetz soll über den Bestimmungen des internationalen Rechts stehen. Nägelin beantwortete diese klar mit «Bin dafür». Auf den Widerspruch angesprochen sagt Nägelin, er habe noch keine abgeschlossene Meinung: «Zentral ist, dass wir in der Schweiz unsere Gesetze selber bestimmen können und dass die Menschenrechte eingehalten werden.»

Für den aktuellen Regierungswahlkampf hingegen spiele seine Meinung keine Rolle. «Wichtiger ist in meinen Augen, wer Führungsqualitäten und Erfahrung mitbringt, um als Regierungsrat einen guten Job zu machen und der Bevölkerung in Basel-Stadt gerecht zu werden.» Diese Ansicht teilt auch sein Mitstreiter Conradin Cramer, seines Zeichens ein klarer Gegner der Selbstbestimmungsinitiative: «Für die Basler Regierungsratswahl ist diese Frage nicht entscheidend.» Es sei nachvollziehbar, dass Nägelin als SVP-Kandidat nicht in Opposition zur Mutterpartei gehe.

Auch die weiteren Antworten von Nägelin auf vimentis.ch zeigen ein deutliches Bild: So spricht sich der SVP-Kandidat nicht dagegen aus, dass die bilateralen Verträge zugunsten von Einwanderungskontingenten und Inländervorrang aufgegeben werden sollen.

Weitere Punkte wie etwa die Ablehnung von Auslandseinsätzen der Armee oder die Kürzung der Entwicklungshilfe zeigen, dass Nägelin voll auf der Parteilinie liegt. Auch die Vorstösse von Nägelin in seinen fünfzehn Jahren im Basler Parlament sprechen eine klare Sprache: Littering, linke Besetzer und Chaoten, Asylgesetzverschärfung, Burka-Verbot, schärfere Kontrollen in Moscheen oder Zwangsarbeit für Sozialhilfeempfänger sind nur ein paar der Themen, welche der SVP-Fraktionspräsident im Grossen Rat eingebracht hat.