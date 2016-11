Provinziell, kleingeistig, schäbig. Was musste sich das Baselbiet im Sommer 2015 anhören, als im Basler Parlament über das Theater diskutiert wurde. Die Baselbieter hatten zuvor beschlossen, ihre finanzielle Unterstützung um jährlich eine Million Franken zu kürzen. Daraufhin sprang der Grosse Rat ein und sprach einen Strukturbeitrag in derselben Höhe. «Es ist das Filetstück unserer Kulturausgaben», legitimierte Regierungspräsident Guy Morin damals die Subventionserhöhungen ans Theater.

Eineinhalb Jahre später will nun die Basler Regierung plötzlich selber beim Theater sparen. Bis zu einer halben Million jährlich – aktuell rund 40 Millionen – TheaterSubventionen sollen künftig in die Kaserne fliessen. Damit ist der Regierungsrat nach langem Hin und Her auf mehrfache Nachfrage der Bildungs- und Kulturkommission herausgerückt. «Vor kurzem erhielt man das Gefühl, es drohe eine kulturelle Einöde und nun kommuniziert die Regierung die geplanten Kürzungen mit einer absoluten Nonchalance», sagt FDP-Präsident Luca Urgese. «Da wurde wohl ziemlich überdramatisiert.» Er befürchtet, dass die Regierung in Tat und Wahrheit eher eine Erhöhung der Kulturausgaben plane. Denn der Entscheid über die Erhöhungen der Subventionen für die Kaserne steht demnächst an. Über die finanzielle Unterstützung für das Theater wird aber erst in drei Jahren wieder gesprochen, wenn die nächste Subventionsperiode ansteht. «Bis dann wird das Theater massiv lobbyieren und erklären, warum es keinesfalls auf die Mittel verzichten kann. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Grosse Rat Kürzungspläne der Regierung wieder rückgängig macht.» Das Theater selber will sich zu den Plänen der Regierung nach wie vor nicht äussern.

«Sollte verkraftbar sein»

Notwendig ist für Urgese vielmehr eine Gesamtdiskussion über die Kultursausgaben. Dies fordert auch SVP-Grossrat Joël Thüring. «Es fehlt ein Kulturkonzept, das klar aufzeigt, was subventioniert werden soll und was nicht.» Entsprechend sei er dagegen, dass der Kaserne nun mehr Mittel zugesprochen würden.

In der Kommission war die Erhöhung der Staatsbeiträge dagegen kaum bestritten. Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung war allerdings auch noch nicht klar, wo die Regierung die Mittel einsparen will. Doch auch nun scheint die Variante mehrheitsfähig: «Beim Theater sind die Auswirkungen im Promillebereich und sollten zu verkraften sein», sagt LDP-Grossrat Heiner Vischer. «Wenn diese Annahme stimmt, wäre dies ein gangbarer Weg.» Trotzdem geht Vischer davon aus, dass die Kürzungen der Theatersubventionen noch für heftige Diskussionen sorgen werden. «Es ist eine grundsätzliche Frage, die so noch nie diskutiert wurde.» Seine grössere Angst sei aber, was passieren wird, wenn sich die Baselbieter Regierung mit ihren Sparplänen durchsetzen kann. Momentan feilschen die beiden Kantone um den künftigen Kostenschlüssel.

«Müssen kompensiert werden»

Dies ist auch die Hauptsorge von Martina Bernasconi (GLP). «Niemand hat Freude an den Kürzungen, aber der Grosse Rat hat auch mehrfach klargemacht, dass weitere Subventionserhöhungen kein Thema seien.» Entsprechend müsse man die Erhöhung für eine Institution bei einer anderen kompensieren. Die zusätzlichen Mittel für die Kaserne sind für sie unbestritten: In den Bereichen Pop/Rock und in der freien Theaterszene seien in den letzten Jahren die Kosten stark gestiegen. «Wenn man will, dass die Kaserne so weiter existieren kann, dann muss man Ja sagen.»

Martin Lüchinger (SP) sagt: «Es ist zu früh, die Kaserne gegen das Theater abzuwägen.» Zumal bis in drei Jahren beim Theater die Rahmenbedingungen auch ändern können. «Bei steigenden Zuschauerzahlen etwa wäre der Betrag wieder eingespielt.»