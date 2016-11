Im Strafvollzugkonkordat der Nordwest- und Innerschweiz gibt es keinen einzigen Platz für psychisch kranke Häftlinge, der Therapie mit höchster Sicherheit kombiniert. Das geht aus dem neusten Konkordatsbericht hervor, welcher der „Schweiz am Sonntag“ vorliegt.

Konkordatssekretär Benjamin Brägger spricht dabei von einer «akuten Versorgungslücke». Die Häftlinge müssen in den forensischen Abteilungen der psychiatrischen Kliniken in Basel und Königsfelden oder in Gefängnissen untergebracht werden. Brägger sagt: «In beiden Fällen befinden sich die Inhaftierten am falschen Ort».

In den forensischen Abteilungen würden die Sicherheitsansprüche für hochgefährliche Straftäter nicht genügen, und in den Gefängnissen fehle die notwendige medizinisch-therapeutische Betreuung. Aufgrund der vorgelegten Analyse anerkennt das Strafvollzugskonkordat den Mangel von rund 25 Klinikplätzen im Hochsicherheitsbereich.

Es hat sein Sekretariat beauftragt, Standorte zu prüfen. Eine Option wäre ein Um- und Erweiterungsbau im Regionalgefängnis Burgdorf. Brägger hofft, das Vorhaben im nächsten Jahr dem Berner Grossen Rat vorlegen zu können.