Kanton spart 1,5 Millionen Steuern auf Berns Buckel

Dank des neuen BVB-Organisationsgesetzes muss der Kanton rund 1,5 Millionen Franken weniger Steuern an den Bund überweisen. Konkret geht es um Artikel 16 des Gesetzes, welches das Basler Stimmvolk im letzten Juni angenommen hat. Artikel 16 wurde aufgehoben.

Aber wie spart der Kanton dadurch Steuern? Nun, dazu muss man wissen, dass der Kanton Eigentümer der BVB ist und ihnen jedes Jahr Geld zur Verfügung stellt, um die Infrastruktur in Schuss zu halten. Der Regierungsrat hat am 1. November 2016 beschlossen, dass er den BVB von 2017 bis 2020 jedes Jahr 30 Millionen Franken für den Erhalt der Gleise, Fahrleitungen, Signale und weiterer Anlagen überweist. Bisher hat er das Geld als sogenannten

A-Fonds-perdu-Kredit bereitgestellt. Das heisst, er verzichtete von vornherein auf eine Rückzahlung durch die BVB. Dazu verpflichtete ihn Artikel 16 des BVB-Gesetzes. Da dieser nun weg ist, ist der Kanton frei, das Geld in anderer Form zu überweisen. Diese Chance nutzt er: Neu geht das Geld als Darlehen an die BVB. Die Mehrwertsteuer, die darauf anfällt, kann der Bundessteuer abgezogen werden. Beim Kredit war das nicht möglich. Bei einem 30-Millionen-Darlehen macht dieser Abzug laut Bau- und Verkehrsdepartment (BVD) rund 1,5 Millionen Franken aus. 1,5 Millionen Franken, die in der Kantonskasse liegen bleiben.

Das Vorgehen sei mit der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) in Bern abgesprochen, heisst es beim BVD. Die ESTV darf die Vorgänge wegen des Steuergeheimnisses nicht kommentieren.

Das ist nicht das Ende der Trickserei bei BVD und Verkehrs-Betrieben. Denn die BVB müssen das Darlehen – anders als den A-Fonds-perdu-Kredit – dem BVD mit Zinsen zurückzahlen. Bloss: Der Erhalt der Infrastruktur wirft keinen Gewinn ab.

Das BVD teilt mit, man erhöhe die Subventionierung der BVB via Leistungsvereinbarung um den Betrag des Darlehens. Die BVB erhalten also einen Zustupf. Um diesen zurückzahlen zu können, bekommen sie einen zweiten, den sie aber nicht zurückzahlen müssen. Der Kanton verliert so kein Geld. Er verschiebt die Beträge nur von der linken Tasche in die rechte und zurück. Hauptsache, Steuern gespart.