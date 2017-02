Zum Unfall kam es, als ein 56-jähriger Lastwagenchauffeur aus Litauen mit seinem Gefährt gegen 10.50 Uhr vom Luzernerring her in den Kreisel am Lothringerplatz einfuhr. Dabei übersah er ein vom Bahnhof St. Johann her kommendes Tram, wie die Basler Polizei mitteilte.