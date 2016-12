Als wollte die Polizei die Worte unterstreichen, patroullierte ein Mitarbeiter in Uniform zu Fuss rund um die Tramhaltestelle Riehen Dorf, während Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) zusammen mit seinem Führungsstab weniger Meter daneben im Haus der Vereine die erhöhte Präsenz der Kantonspolizei in Riehen lobte. Ein Jahr ist seit Einführung der Neukonzeption der Kantonspolizei und dem damit verbundenen Ende der 24-Stunden Polizeiwache in Riehen vergangen. «Das neue Konzept hat sich bewährt. Die Polizei ist in Riehen sicht- und ansprechbarer», lobt Dürr.