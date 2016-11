Am letzten Samstag hat Recep Tayyip Erdogan das nächste Kapitel geschrieben: Der türkische Staatspräsident erliess ein neues Paket mit Notstandsmassnahmen. Die Behörden entliessen mehr als 10 000 Angestellte des öffentlichen Dienstes. Ihnen werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen, die hinter dem Putschversuch von Mitte Juli stehen soll. Seither gilt in der Türkei der Ausnahmezustand. Die Regierung hat bereits über 37 000 Personen verhaftet und mehr als 100 000 Angestellte, Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Armeeangehörige entlassen oder vom Dienst suspendiert.

«Nicht tatenlos zusehen»

Kritiker sprechen von regelrechten Säuberungen. So machte die Regierung unter anderem 14 kurdische und ein linkes Presseorgan dicht und brachte damit die letzten noch verbliebenen kurdischen Stimmen zum Schweigen. Gleichzeitig wurden die Rechte angeblicher Terrorverdächtiger massiv beschränkt. Bis zu sechs Monaten kann Inhaftierten der Besuch eines Anwalts verwehrt werden. Viele sollen in den Gefängnissen gefoltert worden sein, berichten Menschenrechtsorganisationen. Mittlerweile will die Regierung auch die Todesstrafe wiedereinführen.

Der Basler SP mit ihren vielen türkisch- und kurdischstämmigen Mitgliedern bereitet das grosse Sorgen: Demokratisch gewählte Oppositionspolitiker, Journalistinnen oder Gewerkschaftsaktivisten, die der Regierung Erdogan kritisch gegenüberstehen, seien zunehmend der Gefahr politischer Verfolgung ausgesetzt. «Die aktuelle Verhaftungswelle spricht eine deutliche Sprache», kommentieren die Basler Sozialdemokraten. So seien auch die beiden Oberbürgermeister von Diyarbakir festgenommen worden. «Dem können wir nicht tatenlos zusehen», sagt Grossrätin Edibe Gölgeli. «Wir stehen auch unseren Wählern gegenüber in der Pflicht.»

Nun soll die Schweiz handeln. Der Bundesrat solle eine rasche Wiedereinführung des Botschaftsasyls in der Türkei prüfen, um politisch Verfolgte in sofortigen Schutz zu nehmen, fordert die Kantonalpartei per Communiqué. Verfolgte Politiker könnten so in einer Schweizer Vertretung in der Türkei einen Asylantrag stellen oder sogar Schutz in der Botschaft suchen. Denn sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen, «ausser, dass sie ihre demokratischen Rechte ausgeübt haben».

«Absolut chancenlos»

Die SP steht damit auf verlorenem Posten. Das ist selbst parteiintern klar: «Die Forderung ist absolut chancenlos», sagt die Basler SP-Nationalrätin Silvia Schenker. Erst letztes Jahr haben National- wie Ständerat eine Wiedereinführung des Botschaftsasyls abgelehnt. Schenker: «Rot-Grün kämpfte dabei gegen den Rest der Welt.» Ein Alleingang der Schweiz sei unsinnig, argumentierten die Gegner. Nachdem alle anderen Länder die Möglichkeit abgeschafft hatten, wollten in der Folge des Irak-Kriegs Zehntausende über die Schweizer Botschaften in Kairo, Amman und Damaskus in die Schweiz kommen. Das System brach zusammen, weshalb im Juni 2013 schliesslich auch die Schweiz das Botschaftsasyl kippte. Mit dem Ja zum neuen Asylgesetz im Juni hat das Stimmvolk diesen Entscheid definitiv abgesegnet.

Auch Grossrätin Gölgeli ist klar, dass die Chancen zur raschen Wiedereinführung des Botschaftsasyls schlecht stehen: «Wir haben auch schon eine Resolution eingereicht, sind damit aber nicht durchgekommen.» Die SP Schweiz wie andere Sektionen würden aber Pläne für einen neuen Anlauf wälzen. «Wir versuchen, alle Wege zu beschreiten», sagt Gölgeli. «Die Schweiz kann nicht einfach wegschauen, immerhin hat ein Teil der Bevölkerung Familie und Freunde in der Türkei.» Daher müsse der Bund klar Stellung beziehen zu den dortigen Entwicklungen. «Bisher nehme ich das aber nicht wahr.»

Tatsächlich scheint der Bund bisher keinen Handlungsbedarf zu erkennen: Nach Berichten über Folterungen in Gefängnissen liess auch das Bundesamt für Justiz einen Bericht zur Menschenrechtslage in der Türkei erarbeiten. Der Bericht sei zwar als vertraulich klassifiziert, fest stehe aber, dass das Bundesamt seine Auslieferungs- und Rechtshilfepraxis gegenüber der Türkei nicht ändere, berichtet die «NZZ am Sonntag». In der Schweiz sitzt derzeit rund ein halbes Dutzend türkische Staatsangehörige in Auslieferungshaft. Daneben ist in der Schweiz ein halbes Dutzend Auslieferungsgesuche der Türkei hängig.