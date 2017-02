Aber jemand aus dem Kleinbasel braucht das Herzstück doch nicht.

Maurer: Für jemanden, der in Kleinhüningen wohnt und an der Schifflände arbeitet, stimmt das. Das Herzstück macht ja Tram und Bus nicht obsolet. Es ist eine Ergänzung. Ausserdem bringt das Herzstück dem Wirtschaftsstandort Basel etwas, indem die Innenstadt, die Geschäfte, die Dienstleistungen wie Spitäler, Ärzte und Therapien besser erschlossen werden. Deshalb – und auch wegen der Verknüpfung und den Umsteigemöglichkeiten – braucht es die Haltestellen in der Innenstadt. Für den Bereich zwischen Bankverein, Unispital und Messe bedeutet das Herzstück eine Riesenaufwertung – ob es nun eine oder zwei Haltestellen geben wird, ist nebensächlich. Schon die erste Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass die Haltestelle Innenstadt regional schon zu Beginn höher frequentiert werden wird als der Bahnhof SBB. Das Umsteigen geht viel schneller und einfacher.

Warum soll das Baselbiet dafür bezahlen, dass Basel stärker wird?

Jauslin: Das Baselbiet kann nur Erfolg haben, wenn es ein erfolgreiches Zentrum hat.

Maurer: Die Agglomeration wächst und der Verkehr macht nicht Halt an den Kantonsgrenzen.

Jauslin: Je besser die Verbindungsmöglichkeiten sind, desto besser ist es für jeden, der in dieser Region lebt. Und auch für jeden, der von aussen herkommt.

Maurer: Die Pendlerströme gehen je länger je mehr nicht in eine einzige Richtung. Viele Basler arbeiten heute im Reinacher Kägen oder im Prattler Grüssen-Quartier. Wir haben aufgrund der Zersiedelung und Motorisierung beim Verkehr heute eher ein Problem auf der Landschaft als in der Stadt. In Ettingen zum Beispiel gibt es jeden Morgen durch Arbeitspendler in alle Richtungen ein sehr grosses Verkehrsaufkommen mit Staus – und das, obwohl es sich um eine periphere ländliche Gemeinde handelt. Mit der Verknüpfung der S-Bahn und dem Herzstück entsteht auch für die Agglo ein Riesennutzen. Ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren mit der S-Bahn, mit Tramverlängerungen und weiteren Busslinien Mängel behoben werden können. Heute nehmen drei Mal so viele Menschen die Regio-S-Bahn wie zu Beginn der Nullerjahre. Die Regio-S-Bahn ist bereits heute eine Erfolgsgeschichte, dabei haben wir sie noch nicht mal durchgebunden. Das zeigt: Das Potenzial ist riesig.