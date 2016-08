Der Besucherandrang zur Sonderschau «Sculpture on the Move 1946-2016» im Basler Kunstmuseum hat die 100'000er-Schwelle überschritten. Die Zahl war am Sonntag erreicht worden, wie das Museum am Montag mitteilte. Mit dieser Ausstellung war Mitte April gleichzeitig der neue monumentale Erweiterungsbau eingeweiht worden.