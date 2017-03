Für Sholom Chazanow aus Miami/Florida war die Baselworld ein voller Erfolg. Zwar hat er mit seiner Uhrenmarke «Liv - Swiss Watches» nicht mal einen kleinen Stand in der Messehalle, geschweige denn einen mehrstöckigen Pavillon – aber diese Zeit sei sowieso vorbei, seit es das Internet gebe, ist er überzeugt. Dabei war er seit 1993 Jahrzehntelang Stammgast in Basel, zunächst als Vertreter diverser Uhrenmarken, dann als Händler. 2011 hat er seinen Job an den Nagel gehängt und via Crowdfunding-Plattform Kickstarter eine eigene Uhr lanciert.

«Die Baselworld hat als Businessmodell ausgedient – heute wollen die Kunden direkten Kontakt zu ihren Marken, in Basel aber geschieht dieser Austausch nur auf der Ebene Hersteller-Händler.»

Dass er recht haben könnte, beweist seine dritte Uhr, für die er soeben 1,7 Millionen Franken Vorschuss erhalten hat. Nicht von Investoren, sondern von 2891 Käufern – er nennt sie Fans – die den ganzen Entwicklungsprozess seit einem Jahr via Social Media direkt mitverfolgen konnten. «Unsere Fans haben richtiggehend auf die neue Uhr gewartet, am ersten Tag haben wir Uhren für eine halbe Million Dollar verkauft», sagt er.

Und: «Die Grossen in der Branche werden weiterhin den alten Weg gehen, mit Händeschütteln und Partys im kleinen Kreis an der Baselworld, aber sie werden bald erwachen und sich entweder direkt mit den Kunden vernetzen oder untergehen.»