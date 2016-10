«Mitenand» heisst der Verein, der für sich reklamiert, für rund 9000 türkisch sprechende Schweizer mit Migrationshintergrund zu sprechen. Die Mitteilung, mit der sich der Migrantenverein an die Medien richtet, ist aber vielmehr ein gegen. Gegen die Linken, bei denen es «Schmarotzer und Parasiten» gäbe, «die sich als Repräsentanten der Migrantengruppen sehen, aber sämtliche Projekte sabotieren.» Gegen die Bürgerlichen: «Die Tatsache, dass die Bürgerlichen mit der SVP zusammenarbeiten, kostet ihnen bei den Migranten viel Sympathie und Stimmen, da die SVP den Fremdenhass schürt.» Und weil da nicht mehr viel übrig bleibt, was man wählen könnte, fordert der Verein zum Wahlboykott auf. Die Basler Politiker sollen die Anwesenheit der Migranten spüren. Der Verein «Mitenand» will so die Wahlen sabotieren und das absolute Mehr in die Höhe treiben. Unterschrieben ist der Brief von Präsident İsmail Algın und Vize Abdulhamid Koca.

Dass sich der gewünschte Effekt einstellen wird, daran zweifeln mehrere Personen, die sich in der türkischen Community gut auskennen. Grossrat Mustafa Atici (SP) gibt an, einmal von diesem Verein gehört zu haben. «Ich kenne aber die Aktivitäten nicht.» Er findet den Aufruf «ein bisschen lächerlich» und sagt: «Ich habe in den letzten Wochen mehrere Migranten-Vereine besucht. Dieser Wahl-Boykott schien nirgendwo Thema zu sein.» Auch sei die Zahl von 9000 türkischstämmigen Baslern etwas hoch gegriffen: «Gut die Hälfte kommt wohl etwa hin.»

Auch FDP-Grossrat Murat Kaya misst dem Verein kleine Bedeutung bei: «Diese Leute kommen wohl aus einer kleinen Nische und wollen sich jetzt hinsichtlich der Wahlen profilieren.» Dennoch schätzt er, dass manche Migranten von der rot-grünen Regierung enttäuscht seien.