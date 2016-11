Seit mehr als einem halben Jahrtausend feiert die Universität Basel einmal im Jahr sich selbst. Am 556. Dies academicus stellte Rektorin Andrea Schenker-Wicki Glück und Glücksgefühle in das Zentrum ihrer Dies-Rede. Vor den Zuhörern in der Martinskirche ging sie auch auf die stürmischen Zeiten ein, in denen sich die Universität aufgrund der Spardrohungen aus dem Kanton Baselland befindet. Dabei rief sie in Erinnerung: «Eine Forschungsuniversität, wie sie Basel hat, ist ein veritabler Glücksbringer.»

Appell an die Politik

Über die Glückseligkeit bei Aristoteles, die universitäre Glücksforschung (Schenker-Wicki: «Die Wissenschaft hat gezeigt, dass wir etwa zur Hälfte unseres Glücks selbst etwas beitragen können») und glückliche Länder («Die Schweiz liegt auf Platz 2») arbeitete sie sich zum Kern ihrer Rede vor: Die Universität trage zum Glück einer ganzen Region bei. Das schafft sie laut der Rektorin etwa, indem sie durch hochwertige Ausbildung die Chance auf ein gutes Einkommen und tiefe Arbeitslosigkeit erhöht. Zum Schluss ihrer gut 40-minütigen Rede appellierte sie an die Politik: «Tragen Sie Sorge zum Glück in der Region und zur Uni, die zu diesem Glück beiträgt.»

Schenker-Wicki redete nicht nur vom Glück, sie schaffte auch Glücksgefühle: Etwa bei den acht neuen Ehrendoktorinnen und -doktoren der Universität (siehe Kurzporträts). Oder bei den Olympia-Goldruderern Lucas Tramèr («Der macht daneben noch Medizin!») und Simon Niepmann («Sportwissenschaften und Geografie – das ist auch nicht ohne!»). Tramèr und Niepmann erhielten wie schon letztes Jahr, als sie Welt- und Europameister geworden waren, einen Sonderpreis. Zu Ehren kam auch Kurt Pelda. Der Basler Kriegsreporter und Absolvent der Nationalökonomie an der Uni Basel erhielt den Alumni-Preis der Ehemaligen-Vereinigung. Mit dem Amerbachpreis zur Förderung und Auszeichnung des wissenschaftlichen Nachwuchses zeichnete die Uni Nesina Grütter aus für ihre Doktorarbeit mit dem Titel «Quasi Nahum. Ein Vergleich des masoretischen Texts und der Septuaginta des Nahumbuchs» aus.

Faust für das Baselbiet

Nach der Feier wartete im Foyer des Theaters das Dies-Essen. Davor und dazwischen war am Rednerpult abermals die Lage der Universität das Thema, nun aber gemischt mit viel Humor. So zitierte Schenker-Wicki in Anspielung auf die Baselbieter Sparpläne aus Fausts Eröffnungsmonolog: «Ich sehe, dass wir nicht investieren können. Das will mir schier das Herz verbrennen.» Den Faust könne das Baselbiet indes trotz der knappen Mittel aufführen, denn es brauche dazu ja nur vier Schauspieler. Zum Schluss sandte sie ein Dankeschön Richtung Baselland: «Ohne euch hätte die Uni nicht zur Weltspitze aufschliessen können.»

Erziehungsdirektor Christoph Eymann wandte sich zum letzten Mal als Regierungsrat an die Dies-Gesellschaft. Er gab seiner Nachfolge drei Ratschläge mit. Er tue das durchaus selbstkritisch, merkte er an. Der erste Rat lautete: «Seien Sie glasklar und konsequent gegenüber den politischen Kräften im Nachbarkanton, welche meinen, eine Universität müsse eine Kosten-/Nutzenrechnung aufweisen.» Es gelte darüber hinaus aber auch, in der eigenen Regierung Kollegen für eine starke Uni zu gewinnen und von der Uni einzufordern, sparsam mit den Mitteln umzugehen.

Wer die Probleme der Universität zu lösen vermag, war für Thomas Bachmann, Meister der Akademischen Zunft, klar. In seiner Fassrede meinte er in Anspielung auf Donald Trumps Wahlmotto: «Ich wette ohne Zögern eins zu zehn, Frau Schenker makes the Uni great again!» Daneben handelte Bachmann auch andere aktuelle Basler Angelegenheiten mit viel Humor ab. Das tönte etwa so: «Wenn die verkehrsberuhigte Innenstadt den ihr diktierten inneren Frieden hat, dann ist es aus mit Shoppingmeile, an ihre Stelle tritt die Langeweile. Denn das, was man so täglich braucht zum Leben, wird’s in der Innenstadt dann nicht mehr geben: Rivella, Galakäse, Milch und Schoggi, Getreideriegel, Ovo, Tee und Stocki, (...) dies alles gibt es hier an einem Ort. Doch leider ist die Hauptpost bald schon fort.»