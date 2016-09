Zur Volksinitiative «Grüne Wirtschaft», die am 25. September zur Abstimmung kommt, hat sich regionales Unterstützerkomitee Basel-Stadt und Baselland gebildet. Es setzt sich zusammen aus verschiedenen Teilorganisationen der sozialdemokratischen und grünen Parteien beider Kantone, den Grünliberalen Basel-Stadt, Basta, dem Gewerkschaftsbund beider Basel, Pro Natura und Ärzte für Umweltschutz. An Unternehmen sind Repstatt und Backwarenoutlet vertreten, zwei Basler Kleinbetriebe.

Klaus Kirchmayr, Fraktionspräsident der Grünen Baselland betonte jedoch: «Dass wir mit der Initiative im globalen Trend liegen zeigt unter anderem, dass sich eine der grössten Steuerzahlerinnen im Baselbiet – die Ikea – öffentlich hinter die Initiative stellt.» Auf Anfrage bestätigt Ikea-Sprecher Aurel Hosennen diese Aussage.

Franke-Küchen und Caterpillar

An einer Pressekonferenz legten die Co-Präsidentinnen und Co-Präsidenten des regionalen Komitees dar, weshalb sie verbindliche Ziele für die Reduktion des ökologischen Fussabdrucks der Schweiz fordern. «Diese Zielvorgabe ist mit dem Pariser Klimaabkommen kompatibel und sorgt dafür, dass die Pariser Ziele in der Schweiz erreicht werden» erklärt Raffaela Hanauer, Co-Präsidentin des Jungen grünen Bündnisses. Um das Versprechen zu erfüllen, das die Schweiz in Paris abgegeben hat, brauche es verbindliche Ziele.