Der Clown, der die vier Buchstaben des Schweizer Nationalcircus über seinem Knie balanciert, der bunte Pepita-Papagei, die lila Milka-Kuh, die rote Hand mit den Zigaretten, Wurstwaren von Bell: Die Plakate von Herbert Leupin (1916–1999), dem «Grand Old Man» der helvetischen Plakatkunst, sind noch immer in vielen Köpfen präsent. Hunderte von Affichen hat der Basler Gestalter und Künstler über die Jahrzehnte geschaffen – als Advertising noch Reklame hiess und der Art Director noch als Gebrauchsgrafiker sein Brot verdiente. Leupins Medium war das Plakat, das frühe Massenwerbemittel par excellence.

Geboren 1916 im aargauischen Beinwil am See, wächst Leupin mit zwei Brüdern als Sohn des «Rössli»-Wirts in Augst auf. Er zeichnet bereits als Schüler, indem er vor allem Lehrer karikiert. Nach der Kunstgewerbeschule Basel macht er ein Praktikum beim Grafiker Hermann Eidenbenz, besucht eine Fachschule in Paris. Stilistisch ist er der Neuen Sachlichkeit verpflichtet, der nüchternen, die Formen vereinfachenden Grafik der «Basler Schule» etwa um Niklaus Stöcklin.

Marken und Massenware

Ein früher Erfolg stellt sich 1937 mit dem ersten Preis im Plakatwettbewerb für das Schützenfest in Luzern ein. Schon als 21-Jähriger macht sich Leupin im Estrich seines Elternhauses selbstständig und tritt als Grafiker und Werbeberater auf. 1945 Heirat, später zwei Söhne. Die produktivste Zeit hat er in der Nachkriegszeit, die Aufträge folgen Schlag auf Schlag – Mustermesse und Verkehrszentrale, der Kleiderhersteller PKZ und die Schuhfabrik Bata klopfen an.

«Grösstmögliche Einfachheit» sei sein Ziel, sagt er einmal –seine Plakate werden von allen verstanden. Es sind einfache Gebrauchsartikel, aber auch Genussmittel, die Leupin isoliert und sachlich darstellt. Die Massenware beginnt den öffentlichen Raum und die Köpfe zu erobern – einprägsame, fast magisch wirkende Objekte, die jeder konsumieren soll.

Leupin spielt mit seinen Plakaten je nach Produkt und Auftraggeber auf verschiedenen Klaviaturen und setzt Ironie und einfachen Sprach- und Bildwitz ein. So entsteht etwa 1954 sein Lieblingsplakat mit einem Stumpen rauchenden Rössli. Das Sujet habe Kritiker auf den Plan gerufen: «Tierfreunde meinten damals allen Ernstes, es sei doch wirklich ungesund, Pferde mit Raucherwaren zu versorgen», erzählt er später. Nach dem Erdölschock entwirft er 1978 ein Benzinfass mit der Aufschrift «SBB-Super» – das Plakat soll bei der Autolobby einiges Unbehagen ausgelöst haben.

In Kinderbüchern und Museen

Doch Leupin eckt nicht an, erntet mit seiner eingängigen Gestaltung eher ein leichtes Schmunzeln. Zahnpasta, Dünger, Seife, später kommen Swissair und die Kunstmesse Art dazu, auch internationale Auftraggeber. Neben ihm schaffen es zunehmend auch andere Schweizer Gestalter auf ausländische Plakatwände. Doch keiner erhält so viele Auszeichnungen und Preise wie Leupin, besonders seit die besten Schweizer Plakate ab 1941 vom Eidgenössischen Departement des Innern prämiert wurden.

Nach einer Depression und künstlerischen Krise zieht Leupin 1954 an die Basler Augustinergasse und arbeitet hier auf Hochtouren weiter. Als Werbegrafiker bekannt geworden, gestaltet er nun auch Verpackungen, Inserate und Drucksachen. Daneben zeichnet und malt er, illustriert Kinderbücher. Museen und Galerien im In- und Ausland würdigen sein Schaffen. In seinen letzten 30 Lebensjahren lebt und arbeitet er vor allem in seinem Rustico in Porto Ronco, 1999 stirbt er in Basel.

Heute wird der 100. Geburtstag gefeiert. Alles andere als eine traditionelle Hommage zeigt der Ausstellungsraum der Schule für Gestaltung auf der Lyss: Zu sehen sind nicht nur Plakate, Entwürfe und andere Dokumente aus dem persönlichen Archiv, sondern auch Objekte und Installationen mit einem Bezug auf das Werk. «Wir möchten von Leupin einen Bogen schlagen zur heutigen Beziehung zwischen Konsumgütern, Werbebildern und Auftraggebern – und einen zeitgenössischen Blick auf Leupins Schaffen werfen», sagt Kuratorin Alexandra Schüssler. Überrascht habe sie vor allem die Heterogenität des Werks.

Die Ausstellung auf der Lyss will zudem die Frage nach der Einzigartigkeit der Plakate im Zeitalter der Massen(re)produktion aufwerfen – und tut dies in feinen Nuancen. So trifft man den Knie-Clown nicht auf dem berühmten Plakat von 1956 an, sondern als Signet auf Souvenirartikeln des Circus.

Dass Clowns und Harlekins in Herbert Leupins späteren Jahren ein Lieblingssujet waren, macht auch die eben eröffnete Ausstellung in der Galerie Hilt mit Bildern, Lithografien und weiteren freien Werken deutlich.

Happy Birthday, Dear Leupin! Ausstellungsraum auf der Lyss, Schule für Gestaltung, Spalenvorstadt 2, Basel. Vernissage: Dienstag, 20. Dezember 2016, 18 Uhr, Ausstellung bis 30. April 2017.

Herbert Leupin, 100 Jahre Galerie Hilt, St.-Alban-Vorstadt 52, Basel. Ausstellung bis 14. Januar 2017. Öffnungszeiten: