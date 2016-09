Vorjahresvergleiche sind bei der Messe Schweiz (MCH Group) aufgrund des Zyklus der Mehrjahres-Messen nur bedingt aussagekräftig. So findet namentlich die Baumesse als eine der wichtigsten nur in den geraden Jahren statt. Im Vergleich zu 2014 ist der Halbjahresumsatz praktisch stabil. Der Konzerngewinn ging jedoch um 1,1 Prozent zurück. In den vergleichbaren Vorjahren gab es jeweils ordentliches Wachstum. 2012 lag der Umsatz bei 266 Millionen und schnellte 2014 auf 336 Millionen hoch.

Die MCH Group hat im ersten Semester 2016 einen Umsatz von 335,5 Millionen erzielt. Der Konzerngewinn beläuft sich auf 56,1 Millionen Franken. Damit konnte das Unternehmen in Basel nicht ganz an das vergleichbare Ergebnis des ersten Halbjahres 2014 anknüpfen.

Dennoch zeigen sich die Verantwortlichen des Konzerns mit dem Abschluss zufrieden: Angesichts des herausfordernden Marktumfelds beurteilen sie das Ergebnis als «gut».