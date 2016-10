Wenn sich Briefkästen von Briefen ernähren sollten – derzeit würden sie fett. Jeden Tag werden ihnen Flyer, Broschüren oder gleich ganze Parteizeitungen in den Schlund gestopft. Klar, es sind Wahlen. Und das Verteilen von Wahlpropaganda ist noch immer ein weitverbreitetes Mittel, um viele Menschen zu erreichen.

«Wir stellen seit letzter Woche in Basel-Stadt eine erhebliche Zunahme an Postsendungen fest», sagt Richard Pfister, Sprecher der Post. Zum einen hänge dies mit den Wahlcouverts selbst zusammen, zum anderen aber auch mit «unadressierten Werbesendungen». Für die Milchbüchlein-Rechner: Bei durchschnittlich zwei Flyern am Tag wird in Basel derzeit eine Tonne Wahlpropaganda pro Woche verteilt.

Die Post unterscheidet zumindest in der Statistik nicht zwischen herkömmlicher Werbung und politischer Propaganda. Am Briefkasten allerdings trennt sich die Werbungs-Spreu vom Propaganda-Weizen. Denn ein «Stopp Werbung»-Kleber gilt zwar für die Anzeige des Schuhladens und des Elektronikhändlers, Wahlflyer aber lassen sich dadurch nicht abweisen: «Sendungen von Parteien oder von Komitees fallen in die Kategorie der sogenannten ‹offiziellen Sendungen›, welche die Post in alle Briefkästen verteilt», erklärt Pfister. Der Kriterienkatalog für die Zustellung «offizieller» Sendungen entspräche der langjährigen Praxis der Post und werde vom Konsumentenschutz akzeptiert.