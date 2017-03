Mit ihrem Debüt-Album liessen Last Leaf Down aufhorchen. Viele Musikkritiker lobten das Quartett aus Beinwil. Nun legt die Band den Zweitling vor, den sie am Samstag mit einem Konzert in der Laufner Biomill tauft. Der Musikstil, den das Publikum zu hören bekommt, heisst Shoegaze. Darunter versteht man eine melancholische Spielart des Rocks mit mehrstimmigen Gitarren.

Samstag, Biomill in Laufen, ab 21 Uhr, Eintritt: 20 Franken.