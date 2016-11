Basel hat gewählt – in erster Linie Konstanz. Eine rot-grüne Mehrheit mit drei Sitzen für die Sozialdemokraten plus einer für die Grünen steht weiterhin einer bürgerlichen Minderheit aus CVP, FDP und LDP gegenüber. Die beiden Neuen in der Regierung dürften zudem direkt auf ihre Parteikollegen folgen. Zwar werden die Departemente wohl erst kommende Woche verteilt. Veränderungen sind aber höchst unwahrscheinlich. Trotz all der Konstanz dürfte die künftige Regierung auch neue Akzente setzen. Die bz zeigt, was von den sieben Regierungsräten in den kommenden Jahren zu erwarten ist.

Die starke Frau in der Regierung wird nach wie vor Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) sein. Dadurch dass mit Christoph Eymann ab nächstem Februar ihr Hauptkontrahent im Gremium wegfällt, wird ihre Stellung nochmals verstärkt. Auch bei den Verhandlungen mit dem Baselbiet über die künftige Kostenaufteilung bei Universität und Kultur wird Herzog zum Dreh- und Angelpunkt. In ihrem eigenen Departement dominiert zur Zeit die Unternehmenssteuerreform III die politische Agenda. Herzog war bereits bei der Erarbeitung auf nationaler Ebene eine der treibenden Kräfte und dürfte sich auch im bevorstehenden Abstimmungskampf für die USR III stark machen. Spannend wird sein, wie stark sie dabei mit ihrer Partei kollidiert. Die SP kämpft an vorderster Front gegen die Unternehmenssteuerreform.

Ansonsten dürfte sich die Finanzdirektorin darauf konzentrieren, die nächsten Jahre weiterhin schwarze Zahlen vorzulegen und ihren guten Ruf nicht durch überrissene Aktionen zu gefährden. Denn es ist in der Basler Politik ein offenes Geheimnis, dass Herzog Anita Fetz als Ständerätin beerben möchte. Dies dürfte in drei Jahren der Fall sein. Dass an ihrem Anspruch weder Freund noch Feind gross werden rütteln können, hat die Finanzdirektorin erneut eindrücklich bewiesen. Zum dritten Mal in Folge holte sie bei den Wahlen das Spitzenresultat.