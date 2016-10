20 Millionen Franken zahlt Basel-Stadt pro Jahr an den Landkanton, damit sich dieser zumindest bis 2019 in gleichem Masse wie bisher an der gemeinsamen Uni beteiligt. «Planungssicherheit für die Universität» habe man sich damit erkauft, begründete der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eymann bei der Verkündung des unkonventionellen Deals, weil damit die Finanzierung und Weiterentwicklung der Uni bis 2019 gesichert sei. Das war 2015, die erste Millionen-Tranche wurde 2016 fällig. Und schon jetzt scheint am Petersplatz von «Planungssicherheit» keine Spur. Denn gemäss Informationen der bz haben die Drohgebärden aus Liestal bereits konkrete Auswirkungen auf den Uni-Betrieb.

So wurde an einer nicht öffentlichen Versammlung des Departements für Umweltwissenschaften von vergangener Woche erklärt, dass mehrere vakante Professuren wegen der angedrohten Sparmassnahmen aus Baselland derzeit auf Eis gelegt worden seien. Insgesamt wurden drei Professuren genannt, zumindest ein Fall wird vom zuständigen Departement bestätigt und in direkten Zusammenhang mit den Spar-Plänen aus dem Landkanton gesetzt.

Uni bestätigt Zurückhaltung

Die Uni-Leitung gibt sich bedeckt, bestätigt jedoch die derzeitige Zurückhaltung bei der Besetzung von vakanten Professuren. Uni-Sprecher Matthias Geering sagt: «In Anbetracht der unklaren finanziellen Situation im Hinblick auf die Leistungsperiode 2018 bis 2021 ist die Universitätsleitung sehr zurückhaltend mit dem Bewilligen von Ausgaben, die eine nachhaltige Wirkung auf die Kostenstruktur der Universität haben.» Dies gelte auch bei vakanten oder neu zu besetzenden Professuren.

Im Fall der von der Departementsleitung bestätigten, derzeit nicht besetzten Botanik-Professur zeigt sich der Sinneswandel exemplarisch. Diese Professur im Bereich «Plant Microbe Interactions» war nämlich bereits ausgeschrieben, eine passende Kandidatin wurde gefunden. Nur weil diese im letzten Moment abgesagt habe, sei eine erneute Ausschreibung und damit eine erneute Zustimmung der Uni-Leitung nötig gewesen. Das Rektorat habe

aber eindeutige Zeichen gegeben, dass ein Antrag derzeit nicht gutgeheissen würde und dass noch abgewartet werden müsse.

Keine ausserordentliche Sitzung

Die Uni-Leitung kommentiert den konkreten Fall nicht, auch Interviews zum Thema seien derzeit nicht möglich, sagt der Sprecher. Dass das Thema von höchster Aktualität und noch diese Woche in einer Rektoratssitzung besprochen würde, wie mehrere Stimmen im Departement für Umweltwissenschaften sagen, stimme hingegen nicht.

Ob und welche weiteren Professuren betroffen sind, bleibt unklar. Sicher ist, dass alleine bei den Umweltwissenschaften derzeit drei vakante Professuren nicht besetzt werden; die Gründe dafür sind hingegen unterschiedlich und haben nicht ausschliesslich mit den Baselbieter Spardrohungen zu tun. So wird beim Besetzen einer Archäologie-Professur abgewartet, bis klar wird, ob die bisher durch eine Stiftung finanzierte Schwester-Professur weitergeführt werden kann.

Andere Stimmen sprechen von zehn Professuren, die alleine an der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät derzeit nicht besetzt werden. Auch diese Information will die Uni-Leitung derzeit nicht bestätigen.