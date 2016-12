5 Erfolgreiche Rattenbekämpfung

Die meisten Zeitreihen des Statistischen Jahrbuchs weisen die aktuellsten Zahlen für das Jahr 2015 aus. So auch für die Rattenbekämpfung. Letztes Jahr erwischten Basels Rattenjäger 56 Herden bei zehn Begehungen.

6 Hunde werden weniger

Keine Angst vor Jägern brauchen die Basler Hunde zu haben. 4799 Exemplare zählten die Statistiker 2016. Der Hundebestand hat in den vergangenen Jahren leicht abgenommen: 2004 lag er noch bei 5046.

7 Zolli: Mehr Tickets verkauft, weniger Besucher gezählt

Um bei den Tieren zu bleiben: Der Zolli verkaufte 2015 leicht mehr Billette (412 061) und Abos (29 405) als im Vorjahr. Die Besucherzahl halbierte sich jedoch fast von knapp zwei auf eine Million – aber nur scheinbar. Die Statistiker klären auf: «Seit 2015 können die Eintritte von Abonnementsbesitzern durch das elektronische Zugangssystem exakt ermittelt werden. Mit der bis dahin angewendeten Zählweise wurde die Besucherfrequenz deutlich zu hoch geschätzt.»

8 Rückgang bei U-Abos

63 158 Baslerinnen und Basler bezogen 2015 ein subventioniertes Umweltschutzabonnement. Das waren über 3500 weniger als 2014 und ist der tiefste Wert der letzten zehn Jahre.

9 Über tausend Unfälle auf Basler Strassen

1126 Mal knallte es 2015 auf den Basler Strassen. Der Sachschaden aller Unfälle belief sich auf rund 6,2 Millionen Franken.

10 Jeden zweiten Tag brennt es

Punkto Feuer gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: In Basel brannte es 2015 total 177 Mal und damit im Durchschnitt fast jeden zweiten Tag. Die gute: In der Tendenz brennt es seltener. 2006 führte die Statistik noch 374 Brandfälle auf.

11 Der Wohnungsbau boomt

Seit 1981 wurden nie mehr so viele Wohnungen gebaut wie 2015: 788 waren es an der Zahl. Zum Ergebnis massgeblich beigetragen haben drei grössere Überbauungen auf dem Areal Erlenmatt West. Insgesamt zählte Basel Ende 2015 fast 108 000 Wohnungen. Leer standen 361. Gemäss neueren Zahlen des Statistischen Amts waren dieses Jahr leicht mehr Wohnungen unbesetzt: 452 oder 0,4 Prozent. Die Statistik weist auch die Anzahl Bewohner pro Wohnungsgrösse aus. So waren in Basel sechs Ein-Zimmer-Wohnungen von sechs oder sogar mehr Menschen bewohnt. Hingegen lebten 906 Personen alleine in einer Wohnung mit sechs oder mehr Zimmern.