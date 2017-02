«Schneewittchen und die sieben Zwerge» ist längst ein Klassiker, als Sebastian Kölliker 1990 geboren wird, und die Welt nach 27 Jahren Haft die Freilassung von Nelson Mandela feiert. Eine Zahl, die auch im neuen Grossen Rat von Bedeutung ist: Mit seinen 27 Lenzen ist Sebastian Kölliker der jüngste Parlamentarier.

Das Gegenstück bildet mit seinen bald 80 Jahren Roland Linder. Zwischen dem Studenten und dem Architekten liegen fünf Jahrzehnte – und mehrere Welten, was die politische Haltung angeht: Kölliker vertritt bei der SP linke Anliegen, während Lindner als SVP-Politiker am rechten Rand steht. Daraus einen Trend abzuleiten, wäre aber falsch: Als zweitjüngster Grossrat politisiert Pascal Messerli bei der SVP, zweitältester Vertreter ist Jürg Meyer von der SP.

Weniger spektakulär ist das Durchschnittsalter aller Grossräte. Es beträgt knapp 52 Jahre. Der durchschnittliche Grossrat ist demnach geboren, als der Basler Bundesrat Hans-Peter Tschudi (SP) Bundespräsident wurde. Dies dürfte dem durchschnittlichen Grossrat so jung aber nicht mehr gelingen: Tschudi war auf dem Höhepunkt seiner Karriere so alt wie der durchschnittliche Grossrat jetzt.

Auch der durchschnittliche Regierungsrat schafft es so jung kaum mehr nach Bern. Ein, was das Alter betrifft, unterdurchschnittlicher Regierungsrat hätte allenfalls noch Chancen: Baschi Dürr feierte gestern seinen 40. Geburtstag. In diesem Alter wurde Tschudi erstmals in die Basler Regierung gewählt, und nicht wie Baschi Dürr bereits zum zweiten Mal. Tschudi war allerdings auch schon 31 Jahre alt, als er als Grossrat ins Rathaus einzog. Anders Baschi Dürr: Der war gleich alt wie Sebastian Kölliker. Was diese Parallele für die Zukunft des jungen Genossen bedeutet, steht in den Sternen.

Weniger Frauen als in Baselland

Im neuen 100-köpfigen Basler Parlament sitzen 32 Frauen, was einer Quote von ebenfalls 32 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Im Baselbieter Landrat liegt die Frauenquote bei rund 38 Prozent. Damit liegen die beiden Basel weit über dem nationalen Durchschnitt der Kantonsparlamente, die im Schnitt auf eine Frauenvertretung von gut einem Viertel (25,8 Prozent) kommen. Seit den Wahlen ist der Frauenanteil aber auch in Basel-Stadt nochmals gewachsen, nachdem in der SP Daniel Goepfert seinen Sitz zugunsten von Alexandra Dill geräumt hat. Der Grossteil (23) der weiblichen Parlamentarier sitzt im rot-grünen Lager. Gar keine Frau in ihren Reihen hat dagegen die FDP. Immerhin: Seit sich Martina Bernasconi (ex-GLP) an die FDP-Fraktion angehängt hat, sitzt zumindest eine Henne im Korb.

Fremdgänger

23 Grossrätinnen und Grossräte wohnen nicht im Wahlkreis, für den sie politisieren. Besonders beliebt als Wohnort: Riehen. Sieben Politiker haben bei den Wahlunterlagen eine Adresse im «grossen grünen Dorf» angegeben – wobei sich das Grün im Gemeinde-Leitspruch in diesem Fall keineswegs auf die politische Ausrichtung bezieht. Vier der sieben in Riehen wohnenden, aber in der Stadt gewählten Grossräte gehören der SVP an: Daniela Stumpf (für Grossbasel West), Christian Pascal Messerli (Grossbasel Ost) sowie Christian Meidinger und Felix Wehrli (beide Kleinbasel). Gleichzeitig gibt es mit Thomas Grossenbacher nur einen einzigen Basler, der Riehen im Rat vertritt.

Ganz anders verhält es sich mit dem Wahlkreis Kleinbasel. Mit 27 Sitzen ist der bevölkerungsstarke Kreis gut vertreten, jedoch wohnt jeder Dritte ausserhalb. Gerade noch zulässig – weil mit einer direkten Fähri-Verbindung zu seinem Wahlkreis – wohnt Basta-Politiker Beat Leuthardt am Grossbasler Rheinufer. Daneben ist vor allem die Region zwischen Kannenfeld- und Schützenmattpark eine beliebte Wohngegend für Kleinbasler (SP-) Politiker. Besonders «entwurzelt» sind Mustafa Atici (SP) mit Wohnsitz auf dem Bruderholz sowie die beiden obengenannten SVP-Politiker aus Riehen.

Juristen und Beamte

14 der 100 Grossräte, welche heute ihr Amt antreten, sind Juristen. Sie stellen damit die grösste Berufsgruppe, gleich vor den Rentnern (13) und den Kantonsangestellten (je 11 in BS und BL). Zehn weitere Parlamentarier arbeiten in einem akademischen Beruf – vom Professor bis zum Studenten. Sechs Grossräte sind hauptberuflich Lehrer, zwei arbeiten für eine Gewerkschaft. Interessant ist, dass man die Berufsdeklaration oftmals auch als politisches Statement auslegen darf. So finden sich bei den Bürgerlichen überdurchschnittlich viele «Geschäftsführer». SP-Grossrat Pascal Pfister legt dagegen Wert darauf, dass er neben seinem Job als «Mitarbeiter Kommunikation» auch als Hausmann arbeitet. Den bodenständigsten Beruf hat wohl der Riehener LDP-Grossrat Daniel Hettich. Er ist Schreinermeister.

Entschädigungen

6000 Franken Grundentschädigung erhält jeder gewählte Parlamentarier pro Amtsjahr – steuerfrei. Hinzu kommen Sitzungsgelder. Mit 200 Franken wird ein halber Tag im Parlament entschädigt. 41 Halbtage konnten die fleissigsten Grossräte vergangenes Jahr abrechnen, macht für die Fleissigen 8200 Franken. Dazu kommen die Entschädigungen für die Kommissionssitzungen, ebenfalls 200 pro Sitzung à maximal drei Stunden. Die Präsidenten erhalten jeweils das Doppelte. Je nach Kommission stehen pro Amtsjahr zwischen 20 und 50 Sitzungen auf dem Kalender. Viele Grossräte sitzen auch in mehreren Kommissionen. Unter dem Strich kommen die Parlamentarier so auf eine Entschädigung von 12 000 bis 25 000 Franken im Jahr – für einen Job, der je nach Engagement einem 20- oder 30-Prozent-Job entspricht. Davon muss allerdings ein Teil an die Partei abgegeben werden – bei der SVP sind das 5 Prozent, bei der FDP 12 Prozent, bei den Grünen 25 Prozent und bei der Basta sogar die Hälfte.