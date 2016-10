Noch ist die App «NordwestMobil» kaum aus den Kinderschuhen, schon bahnt sich Ärger an. Dabei klang anfänglich alles positiv: Die App soll Reisenden helfen, den schnellsten Weg von A nach B zu finden. Das Innovative daran ist, dass «NordwestMobil» bei der Berechnung der Route unterschiedlichste Transportmittel berücksichtigt, öffentliche wie auch private. Es ist beispielsweise möglich, dass die App einem vorschlägt, für den ersten Teil einer Reise einen Zug zu nehmen, um später das Umsteigen in ein Auto eines Carsharing-Unternehmens zu empfehlen. Angestossen wurde das Projekt von PostAuto, dem Busbetrieb der Schweizerischen Post. Als Testregion hat PostAuto die Nordwestschweiz ausgesucht und als wichtigste Partner den TCS und die BVB. Ebenfalls mit an Bord sind die 33-er-Taxis, Sharoo (Carsharing), ParkU (eine App, die freie Parkplätze anzeigt), PubliBike (Bikesharing), Carvelo2go (Cargo-Bikesharing), Flinc (eine Mitfahr-App), Mobility (Carsharing) sowie die Basler Parkhäuser.

Eine Partnerschaft birgt derweil mehr Brisanz als die bisher genannten: Mit von der Partie ist auch der Fahrdienstvermittler Uber. Das Geschäftsmodell des amerikanischen Unternehmens ist höchst umstritten, befindet sich in einer rechtlichen Grauzone. Die Gewerkschaft Unia und Dutzende Basler Taxifahrer haben bereits mehrfach gegen das Aufkommen von Uber protestiert und Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) zum Handeln aufgefordert. Einer von vielen Vorwürfen lautet, dass Uber, das sich selber als Vermittler und nicht als Arbeitgeber versteht, ihren Fahrern keine Sozialleistungen bezahlt.

Die Fahrer wiederum verstossen regelmässig gegen Richtlinien des Transportgesetzes, das für alle professionellen Fahrer gilt. Beispielsweise indem Ruhezeiten nicht eingehalten werden. Andreas Knuchel, Sprecher des Sicherheitsdepartements, bestätigt, dass es bereits zu mehreren Verzeigungen gekommen sei. Weitere Verfahren seien hängig. Ein rechtlich bindender Entscheid von den Sozialversicherungsanstalten, ob Uber nun als Vermittlungsplattform oder als Arbeitgeber einzustufen sei, steht aber noch aus.