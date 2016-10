Wer im Kleinbasel durch die Klybeckstrasse geht, dem schaut aus vielen Schaufenstern Yusuf Akpinar entgegen. Der 19-Jährige möchte im Herbst für die Jungfreisinnigen einen Sitz im Grossen Rat ergattern. In der aktuellen Ausgabe der «Weltwoche» stellt der Journalist Kurt Pelda eine Verbindung Akpinars zu den türkischen Grauen Wölfen her – rechtsextremen Nationalisten, zu deren Feinden Kurden, Kommunisten, Christen, Armenier und Juden gehören.

Der Grund für die Verbindung des Jungpolitikers zu der rechtsextremen Bewegung: Sein Plakat hängt in einem türkischen Lokal an der Klybeckstrasse, in dem gemäss Nachbarn regelmässig Anhänger der Grauen Wölfe ein- und ausgehen. Zudem ist die Rede von einem früheren Whats-App-Profil, in dem er einen rechtsextremen Spruch und das Erkennungszeichen der Grauen Wölfe gepostet haben soll.

Partei steht hinter Akpinar

Yusuf Akpinar ist enttäuscht über die Berichterstattung der «Weltwoche». «Die Vorwürfe sind falsch.» Er habe keine Verbindung zu den Grauen Wölfen. Das Lokal kenne er, er wohne gleich nebenan. «Es ist ein normales türkisches Café ohne Verbindung zu den Grauen Wölfen», sagt er. Ausserdem habe er überall im Quartier Plakate aufgehängt; bei Italienern, Türken, Kurden und am Kiosk: «Ich gehe hin, frage, ob ich mein Plakat aufhängen kann, und gehe wieder.» Er könne sich vorstellen, dass er einen Gegner habe, der ihm schaden möchte. «Vielleicht ein anderer Kandidat», sagt Akpinar.

Bei den Jungfreisinnigen weiss man Bescheid über die Vorwürfe gegen ihren Kandidaten. «Wir haben mit Yusuf Akpinar das Gespräch gesucht», sagt Parteipräsident David Pavlu. Ein ausführlicheres werde folgen. Akpinar habe ihnen glaubwürdig versichern können, dass er keine Verbindung zu den Grauen Wölfen habe. «Der Artikel stellt eine These auf. Yusuf bestreitet diese vehement, und wir haben derzeit keinen Grund, ihm nicht zu glauben», sagt Pavlu. Gleichzeitig stellt er klar, dass es in seiner Partei «keinen Platz für solches Gedankengut» habe.

Nicht der Einzige, der dort wirbt

Freitagnachmittag im Lokal an der Klybeckstrasse. Am Fenster hängt das Plakat von Akpinar, auf der Theke liegen Flyer auf. Aber nicht nur seine: Auch die beiden SP-Grossratskandidaten Selim Karatekin und Faruk Ömer Dogrusöz machen hier Wahlkampf. Sie waren gestern nicht erreichbar.

An den Tischen sitzen Männer, spielen, lesen Zeitung, sprechen miteinander. Eine Verbindung zu den Grauen Wölfen verneinen sie: «Hier sind alle willkommen» – «wir sind nicht politisch, treffen uns, gucken Fussball.»

Das Lokal an der Klybeckstrasse machte bereits im Jahr 2012 Schlagzeilen. Damals kam es zu einem Brandanschlag. Drei vermummte junge Männer warfen mehrere Brandsätze gegen die Fassade und ins Lokal. Gäste des Cafés vermuteten hinter der Tat die kurdische Arbeiter-Partei PKK. Schon damals wurde das Lokal mit türkischen Nationalisten in Verbindung gebracht, und schon damals sagte ein Café-Besucher, sie seien einfach Türken, keine Nationalisten. Der Fall ist nicht geklärt. «Wir konnten noch keine Täterschaft ermitteln», sagt Peter Gill, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, auf Anfrage.

Es ist nicht das erste Mal, dass türkische Innenpolitik in Basel zum Thema wird. Kurdischstämmige Grossräte waren wiederholt vom Staatsschutz unter die Lupe genommen worden, da der Verdacht bestand, sie könnten Verbindungen zur PKK unterhalten. Diese wird in zahlreichen westlichen Ländern als terroristische Organisation eingestuft und erfreut sich traditionell in den kurdischen Exilgemeinden grosser Popularität.