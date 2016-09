Roche baut am Standort Basel bis zu 190 Stellen in diesem und im kommenden Jahr ab. Das gab der Pharmakonzern am Donnerstagabend bekannt. Derzeit läuft für die kommenden sechs bis acht Wochen ein offizielles Konsultationsverfahren. Während diesem können Vorschläge entwickelt werden, wie der Abbau abgefedert werden kann, etwa durch Frühpensionierungen oder interne Umplatzierungen. Somit sei derzeit auch offen, wie viele Kündigungen ausgesprochen würden, sagte Roche-Sprecher Nicolas Dunant.

Betroffen ist die Produktion im Bereich der kleinen Moleküle. Bereits im November kündete Roche an, Produktionsstandorte in Irland, Italien, Spanien und den USA zu schliessen oder zu verkaufen. «Mit diesen Restrukturierungen reagieren wir auf die Entwicklung innerhalb unseres Portfolios von kleinmolekularen Arzneimitteln hin zu spezialisierten Medikamenten, die in geringeren Mengen produziert werden», sagte damals Daniel O’Day, Chef der Division Pharma von Roche.

Die Anzahl der herzustellenden Moleküle würde zwar etwas steigen. Aber weil diese wirksamer würden und weil moderne Technologien zum Zuge kämen, änderten sich die Volumina, ergänzt Sprecherin Anja von Treskow gegenüber der bz. Es brauche weniger Wirkstoff, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Bei der betroffenen Belegschaft handelt es sich um verschiedenste qualifizierte Facharbeiter, beispielsweise im Bereich der Produktion oder der Qualitätskontrolle. Roche bedauert den Abbau. Dunant: «Wir wollen versuchen, die Auswirkungen abzufedern.»