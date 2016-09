In das Tessin verliebt

Dass Züst einst ein bedeutender Kunstsammler werden sollte, erahnt bei seiner Geburt 1887 wohl niemand. Züst wächst am Spalenberg auf, wo sein Vater einen Coiffeursalon betreibt. «Eines Tages kam ein älterer Herr in den Salon des Barbiers Züst und zeigte dessen Sohn eine kleine etruskische Bronzestatue. Er war begeistert von diesem Gegenstand und schwor sich, als Erwachsener eine eigene Sammlung solcher Schätze aufzubauen», wird ein ehemaliger Basler Professor in der Ausstellung zitiert.

Nach seiner Ausbildung zum Spediteur gründet Züst 1911 in Chiasso eine eigene Speditionsfirma. Zwar heiratet er in Basel, verliebt sich aber in das Tessin und macht es zu seiner Wahlheimat. 1930 kauft er in Rancate im Mendrisiotto eine Villa. In der «Villa Züst» empfängt er Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die sich für seine Sammlungen interessieren. Bis heute sind die 400 Gemälde aus seiner Sammlung in der Villa in Rancate zuhause.