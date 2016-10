Kerstin Wenk (45), Grossrätin Basel-Stadt SP

«Ich war 15 Jahre alt und wohnte in Pfeffingen. Eigentlich sollte ich zur Schule nach Aesch gehen. Das Telefon lief an diesem Morgen heiss, es ging dabei um den Chemie-Unfall. Trotz den beunruhigenden Meldungen sollte die Schule in Aesch stattfinden. Meine Mutter wollte mich zu Hause behalten, sie traute der Sache nicht. Mein Vater glaubte den Beteuerungen, dass keine Gefahr besteht. Meine Mutter setzte sich durch, was ich wiederum nicht verstand. Erst, als klar war, dass auch meine Freundinnen nicht zur Schule gehen, war es für mich in Ordnung. Wir sassen am Radio und versuchten uns einen Überblick zu verschaffen. Am gleichen Nachmittag wollte ich mit meiner Freundin an die Herbstmesse gehen.

Mir war klar, dass die ganze Sache ins Wasser fallen könnte. Mein Frust war gross!

Bevor es aber zu Diskussionen kam, machte ich mich selbstständig und dickköpfig auf den Weg nach Basel in Richtung Herbstmesse. In Basel stank es nach faulen Eiern, an der Messe hatte es kaum Leute. Heute kommt mir die Erinnerung an diese etwas naive Fünfzehnjährige schon etwas eigenartig vor. Fast schäme ich mich ein wenig!»