Am 1. November jährt sich das Chemieunglück bei Schweizerhalle zum 30 Mal. Die bz erinnert sich in einer losen Serie an die Katastrophe. Wir sprechen mit Leuten, die dabei waren, als es brannte. Und Spezialisten, die uns sagen, ob eine Katastrophe wie jene bei Sandoz heute noch möglich wäre.