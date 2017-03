Lesen, Museen, Sport und alle zwei Wochen einen Dreigänger

Mit zusätzlichen 70 Franken pro Monat können sich Basler Rentner ein reichhaltiges Programm zusammenstellen. Gewusst wie!

70 Franken zusätzlich pro Monat, richtig eingesetzt, können in Basel den Alltag von Rentnerinnen und Rentnern versüssen – ich wage sogar zu sagen, besser als in einem abgelegenen Dorf auf dem Land. Da wäre beispielsweise ein Saisonabo für die Basler Gartenbäder. Als Stadtbewohner zahlt man nur 90 Franken für den freien Zutritt während der ganzen Sommersaison ins Bachgraben, Eglisee und Joggeli. Auswärtige zahlen 20 Franken mehr und haben eine weitere Anreise.

Für die Lektüre auf der Badiwiese, aber auch im Winter in der gemütlichen Stube, bietet sich eine Mitgliedschaft bei der GGG-Stadtbibliothek an. Diese kostet lediglich 30 Franken pro Jahr und als GGG-Mitglied erhalten Stadtbewohner, falls nötig, sogar kostenlos Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung.

Auch beliebig viele Museumsbesuche sind für einen Bruchteil der monatlichen 70 Franken möglich: Eine kurze Tramfahrt nach Weil ins Vitra-Museum verhilft sogar zu einem noch günstigeren Museumspass – 98 Euro kostet dieser dort und ist für ein ganzes Jahr gültig.

Ein bisschen Bewegung und Geselligkeit gefällig? Fünf Franken kostet die Teilnahme bei Café Bâlance – ein Sportgymnastikkurs für Senioren, der in mehreren Quartierzentren angeboten wird und seinen Abschluss jeweils in einem Kaffeeplausch findet.

Nach dem Sport hungrig? Für AHV-Bezüger bietet die Haushaltsschule für Lernbehinderte der reformierten Kirchgemeinde St. Johannes jeweils am Dienstag ein 3-Gang-Menu für 10 Franken inklusive Getränk und Kaffee.

Zusammengezählt ergibt das für die zusätzlichen 70 AHV-Franken pro Monat: Den ganzen Sommer in die Badi inklusive Lektüre, das ganze Jahr in alle Museen plus jede Woche einmal Sport und Kaffee sowie alle zwei Wochen einen Dreigänger.